Действующий порт в Ростове решили продать за 597 миллионов рублей

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В середине января агентство по продаже недвижимости объявило о том, что в Ростове в Крестьянском переулке, 2А планируют продать грузовой терминал с портальным и плавучим кранами, а также другим необходимым оборудованием для работы с грузами. На территории порта находятся причалы №67 и 68, а общая производительность порта составляет две-три тысячи тонны грузов в сутки.
За два земельных участка общей площадью более 2,3 гектара, а также 2,24 гектара земли в аренде до 2053 года продавец просит 597 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит причальную стенку протяженность 364 метра, четыре крана грузоподъемностью от пяти до 30 тонн, офисные здания, весовую, несколько ангаров и другие виды оборудования.
Ранее стало известно, когда в Ростове запустят регулярные речные пассажирские маршруты.