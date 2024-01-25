Действующий порт в Ростове решили продать за 597 миллионов рублей

В середине января агентство по продаже недвижимости объявило о том, что в Ростове в Крестьянском переулке, 2А планируют продать грузовой терминал с портальным и плавучим кранами, а также другим необходимым оборудованием для работы с грузами. На территории порта находятся причалы №67 и 68, а общая производительность порта составляет две-три тысячи тонны грузов в сутки.