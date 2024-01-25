Эксперт Манукян рассказал о судьбе уехавших ростовских оппозиционеров

В четверг, 25 января, в издании «Южная служба новостей» напомнили, что последние несколько лет территорию Российской Федерации покинули сразу несколько скандальных и антироссийски настроенных оппозиционеров. В их числе Анастасия Шевченко, которая сбежала в Вильнюс после того, как ее приговорил к условному сроку из-за участия в деятельности нежелательной организации. Кроме того, издание упоминает Ростислава Павлищева, Владимира Берадзе и Татьяну Спорышеву, назвав их подопечными Шевченко, а также других политических активистов.