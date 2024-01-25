Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
В четверг, 25 января, в издании «Южная служба новостей» напомнили, что последние несколько лет территорию Российской Федерации покинули сразу несколько скандальных и антироссийски настроенных оппозиционеров. В их числе Анастасия Шевченко, которая сбежала в Вильнюс после того, как ее приговорил к условному сроку из-за участия в деятельности нежелательной организации. Кроме того, издание упоминает Ростислава Павлищева, Владимира Берадзе и Татьяну Спорышеву, назвав их подопечными Шевченко, а также других политических активистов.
Издание пишет, что они продолжают активную деятельность против бывшей Родины, активно дают интервью, возглавляют антироссийские митинги и участвуют в организациях, направленных против интересов России.
Эксперт АНО «Центр медиастратегий» Вадим Манукян уверен, что сейчас «Ростовские национал-предатели» активизировали свою деятельность в соцсетях и политических мероприятиях в связи с грядущими выборами президента России.
«Сегодня они выкладывают публикации в своих соцсетях об участии в антироссийских мероприятиях в Грузии, Литве, Германии и других странах. Однако я заметил, что они очень болезненно реагируют в своих комментариях на их упоминание в картотеке национал-предателей», — заметил Вадим Манукян, добавив, что эта картотека совсем не похожа на доску почета.
Кроме того, по данным эксперта, Анастасия Шевченко находится в самом невыгодном положении своих коллег, если женщине придется вернуться в Россию — ей грозит до 20 лет лишения свободы.