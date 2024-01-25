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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Эксперт Манукян рассказал о судьбе политических релокантов из Ростова

Эксперт Манукян рассказал о судьбе уехавших ростовских оппозиционеров

25 января 2024, 17:24
Фото: 1MI
Эксперт Манукян рассказал о судьбе политических релокантов из Ростова
Политический эксперт Вадим Манукян рассказал, какой жизнью живут политические релоканты, бежавшие из Ростова-на-Дону за границу.
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СВО

В четверг, 25 января, в издании «Южная служба новостей» напомнили, что последние несколько лет территорию Российской Федерации покинули сразу несколько скандальных и антироссийски настроенных оппозиционеров. В их числе Анастасия Шевченко, которая сбежала в Вильнюс после того, как ее приговорил к условному сроку из-за участия в деятельности нежелательной организации. Кроме того, издание упоминает Ростислава Павлищева, Владимира Берадзе и Татьяну Спорышеву, назвав их подопечными Шевченко, а также других политических активистов.

Издание пишет, что они продолжают активную деятельность против бывшей Родины, активно дают интервью, возглавляют антироссийские митинги и участвуют в организациях, направленных против интересов России.

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Эксперт АНО «Центр медиастратегий» Вадим Манукян уверен, что сейчас «Ростовские национал-предатели» активизировали свою деятельность в соцсетях и политических мероприятиях в связи с грядущими выборами президента России.

«Сегодня они выкладывают публикации в своих соцсетях об участии в антироссийских мероприятиях в Грузии, Литве, Германии и других странах. Однако я заметил, что они очень болезненно реагируют в своих комментариях на их упоминание в картотеке национал-предателей», — заметил Вадим Манукян, добавив, что эта картотека совсем не похожа на доску почета.

Кроме того, по данным эксперта, Анастасия Шевченко находится в самом невыгодном положении своих коллег, если женщине придется вернуться в Россию — ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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