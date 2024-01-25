Эксперты пояснили, как выгоднее делать банковские вклады

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
О том какой вклад в нынешних реалиях лучше выбрать и получить максимальный доход, RostovGazeta выяснила у экспертов.
В настоящее время помимо привлекательной ставки, к преимуществам банковского вклада относятся отсутствие налога на доходы физлиц при сумме до 1 млн рублей в год (по всем вкладам), а также страхование на сумму до 1,4 млн рублей от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Ставки вкладов напрямую зависят от ключевой ставки, которую определяет Центробанк. Чем выше ключевая ставка, тем выгоднее депозитные вклады. Например в прошлом году Центральный банк несколько раз поднимал ключевую ставку, что повышало и доходность депозитов в крупных российских банках.
По мнению экспертов, тянуть с вложениями в ожидании еще более высоких ставок сегодня не стоит. Правильным решением будет зафиксировать предлагаемую сейчас максимальную доходность.
Как отмечает региональный директор ПСБ в Ростове-на-Дону Лариса Чураева, проценты по вкладам сейчас почти в два раза выше, чем были, например, в первом полугодии прошлого года, а условия современных вкладов сильно различаются.
— Оптимальное сочетание выгодной ставки и временного горизонта планирования дадут вклады сроком на полгода. За 181 день можно получить отличные проценты и в то же время достаточно быстро воспользоваться средствами для решения важных задач. Кстати, новым клиентам часто доступны более высокие ставки по депозитам, — поясняет эксперт.
Однако какой вклад лучше выбрать? Увы, но универсального рецепта, не существует. Выбор депозита напрямую зависит от целей его открытия, а главными критериями при принятии решения должны быть доверие к банку, удобство размещения средств и размер процентной ставки. Тем не менее Лариса Чураева советует открыть несколько депозитов, разделив свои сбережения.
— Выгоднее разделить средства хотя бы на две корзины. К примеру, можно открыть вклад под максимально высокий процент сроком на полгода и накопительный счет, средствами с которого можно воспользоваться в любой момент. Например, деньги со счета можно переложить на депозит, если появится более выгодное предложение. Таким образом, деньги будут работать постоянно и вы сохраните накопленный доход по уже открытым продуктам, — добавила региональный директор ПСБ в Ростове-на-Дону.