Эксперты пояснили, как выгоднее делать банковские вклады

— Выгоднее разделить средства хотя бы на две корзины. К примеру, можно открыть вклад под максимально высокий процент сроком на полгода и накопительный счет, средствами с которого можно воспользоваться в любой момент. Например, деньги со счета можно переложить на депозит, если появится более выгодное предложение. Таким образом, деньги будут работать постоянно и вы сохраните накопленный доход по уже открытым продуктам, — добавила региональный директор ПСБ в Ростове-на-Дону.