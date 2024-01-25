ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала передавать ключи от квартир в ЖК «Западные Аллеи»

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Район развивается, в это время активно возводятся дома в пятом и шестом кварталах!
Жилые кварталы «Западные Аллеи» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» — уникальный крупномасштабный проект площадью порядка 20 гектар в Левенцовском микрорайоне с великолепным качественным благоустройством территории в формате «двор без машин», прогулочными зонами, собственными современными детскими садами и школой.
Отличительной особенностью клубных домов сданного четвертого квартала является малая этажность вкупе с вентилируемыми фасадами из керамогранита.
Предусмотрена полную внутренняя инфраструктура — на первых этажах расположены помещения для магазинов, офисов, аптек и многого другого. Территория — закрытая, с широким спектром элементов малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, двором «без машин», велодорожки.
Новые дома в ЖК «Западные Аллеи» пополнили копилку сданных в срок объектов, который ГК «Доннефтестрой» реализовала в 2023 году.
А для тех, кто задумывается о покупке новой квартиры в развитых районах нашего города, напоминаем, в начале февраля у ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» стартуют продажи второго этапа строительства ЖК «Флора»!
Покупатели первых 25 квартир получат скидку 5000 ₽/м.
Успейте приобрести жилье на выгодных условиях до конца месяца. Выберите лучшее планировочное решение уже сегодня!
Бронирование по телефону: +7 (863) 204-09-06 прямо сейчас!