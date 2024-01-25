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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала передавать ключи от квартир в ЖК «Западные Аллеи»

ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала передавать ключи от квартир в ЖК «Западные Аллеи»

25 января 2024, 15:32
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала передавать ключи от квартир в ЖК «Западные Аллеи»
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В некоторых квартирах уже стартовали отделочные работы, новые жильцы благодарят ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» за оперативную сдачу и качественную работу!

Район развивается, в это время активно возводятся дома в пятом и шестом кварталах!

Жилые кварталы «Западные Аллеи» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» — уникальный крупномасштабный проект площадью порядка 20 гектар в Левенцовском микрорайоне с великолепным качественным благоустройством территории в формате «двор без машин», прогулочными зонами, собственными современными детскими садами и школой.

Отличительной особенностью клубных домов сданного четвертого квартала является малая этажность вкупе с вентилируемыми фасадами из керамогранита.

Предусмотрена полную внутренняя инфраструктура — на первых этажах расположены помещения для магазинов, офисов, аптек и многого другого. Территория — закрытая, с широким спектром элементов малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, двором «без машин», велодорожки.

Новые дома в ЖК «Западные Аллеи» пополнили копилку сданных в срок объектов, который ГК «Доннефтестрой» реализовала в 2023 году.

Новые дома в ЖК «Западные Аллеи» пополнили копилку сданных в срок объектов, который ГК «Доннефтестрой» реализовала в 2023 году.
Видео: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

А для тех, кто задумывается о покупке новой квартиры в развитых районах нашего города, напоминаем, в начале февраля у ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» стартуют продажи второго этапа строительства ЖК «Флора»!

Покупатели первых 25 квартир получат скидку 5000 ₽/м.

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

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