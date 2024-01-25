«Информация шокирует всех»: депутат сказала о реальных заработках медиков в Ростове

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Напомним, что в годовом отчете за минувший год донской Минздрав отчитался о повышении зарплат медицинских работников в Ростовской области.
Чиновники отметили, что доходы выросли у всех медиков. Из отчета следует, что средняя зарплата врача составила 79,8 тысячи рублей, а медсестер — порядка 41 тысячи рублей.
Депутат делится мнением, что расчеты зарплат, вероятно, проводились по традиционной формуле «средней температуры по больнице».
«Ко мне обращаются много медработников по вопросам ЖКХ, выплатам детей. И рассказывают о своих реальных заработках», — отмечает Наталья Оськина.
Например, по словам собеседницы, врач высшей категории, которая работает на скорой, говорит, что со всеми переработками получает максимум 35 тысяч рублей.
А медсестра центральной городской больницы с переработками по две смены, с ночными и дополнительными уколами, когда ее ставят в прививочные кабинеты, получает всего 27 тысяч рублей.
«Думаю, если сделать громкий официальный опрос медиков Ростовской области о том, какую они получают зарплату, и если люди не побоятся выставить свои квитки о зарплате, то информация шокирует всех. В том числе и чиновников, которые, не вдаваясь в подробности, как и откуда появились эти цифры, озвучивают зарплаты врачей и медсестер Ростовской области», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала о причинах увольнения водителей автобусов в Ростове. В числе причин оказались низкие заработные платы и переработки.