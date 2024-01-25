«Информация шокирует всех»: депутат сказала о реальных заработках медиков в Ростове

«Думаю, если сделать громкий официальный опрос медиков Ростовской области о том, какую они получают зарплату, и если люди не побоятся выставить свои квитки о зарплате, то информация шокирует всех. В том числе и чиновников, которые, не вдаваясь в подробности, как и откуда появились эти цифры, озвучивают зарплаты врачей и медсестер Ростовской области», — резюмирует депутат.