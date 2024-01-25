Климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области





Специалисты объяснили, что такая ситуация связана с климатическими факторами. В последнее время зимы стали холоднее и чаще сопровождаются сильными ливнями, снегопадами, штормовым ветром и наледью. Это приводит к повреждениям линий электропередачи. На протяжении последних лет они существенно износились и не выдерживают дополнительных нагрузок, вызванных непогодой.