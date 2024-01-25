Климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В компании рассказали изданию «Город N», что основной причиной частых отключений электричества в эту зиму являются изменение климата и изношенность сетей. С декабря в области сильно выросло количество аварий на сетях, из-за чего целые населенные пункты часами ждали, когда им восстановят электроснабжение.
Специалисты объяснили, что такая ситуация связана с климатическими факторами. В последнее время зимы стали холоднее и чаще сопровождаются сильными ливнями, снегопадами, штормовым ветром и наледью. Это приводит к повреждениям линий электропередачи. На протяжении последних лет они существенно износились и не выдерживают дополнительных нагрузок, вызванных непогодой.
Отмечается, что во время проблем сотрудники выезжают на места и проводят ремонт.
Ранее центр донской столицы оставался без света из-за аварийной ситуации.