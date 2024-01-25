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Климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области

Климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области

25 января 2024, 04:30
Фото: 1MI
В Ростовской области причинами частых отключений электричества становятся неблагоприятная погода и состояние электросетей, сообщили в «Донэнерго».

В компании рассказали изданию «Город N», что основной причиной частых отключений электричества в эту зиму являются изменение климата и изношенность сетей. С декабря в области сильно выросло количество аварий на сетях, из-за чего целые населенные пункты часами ждали, когда им восстановят электроснабжение.

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Специалисты объяснили, что такая ситуация связана с климатическими факторами. В последнее время зимы стали холоднее и чаще сопровождаются сильными ливнями, снегопадами, штормовым ветром и наледью. Это приводит к повреждениям линий электропередачи. На протяжении последних лет они существенно износились и не выдерживают дополнительных нагрузок, вызванных непогодой.

Отмечается, что во время проблем сотрудники выезжают на места и проводят ремонт.

Ранее центр донской столицы оставался без света из-за аварийной ситуации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Непогода#Ремонт#Электричество#Аварии#Неблагоприятная погода#Происшествия#Электросети#Линии электропередачи#Изношенность сетей#Климатические факторы
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