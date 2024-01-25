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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

На Дону появились подробности о таинственном миллионе долларов при крушении самолета

На Дону появились подробности о таинственном миллионе долларов при крушении самолета

25 января 2024, 14:38
Фото: Midjourney
На Дону появились подробности о таинственном миллионе долларов при крушении самолета

На Дону появились детали о таинственном 1 млн долларов при крушении самолет

Сын супругов из Волгодонска, которые погибли при крушении самолета, ранее не слышал о крупной сумме денег на борту, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что речь идет о самолете, который летел из Таиланда в Москву и разбился на территории Афганистана. Экипаж выжил, а пожилые пассажиры Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска стали жертвами крушения.

После этого канал Baza писал, что якобы из самолета после крушения могли пропасть более миллиона долларов. Говорилось, будто началось расследование в другом государстве по этому поводу.

Более 1 млн долларов могли пропасть из самолета с погибшими супругами из Волгодонска
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Теперь Mash переговорил с сыном погибших супругов и он заявил, что ранее не слышал о деньгах. По его словам, такой суммы у родителей быть не могло.

«После трагедии он старается не читать новости, так ему немного легче», — пишет канал.

Добавим, что официальных комментариев о деньгах не было. Сейчас вся информация уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погибшие#Москва#Деньги#Волгодонск#Таиланд#Крушение самолета#Дон#Расследование#Происшествия#Афганистан
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