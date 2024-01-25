На Дону появились подробности о таинственном миллионе долларов при крушении самолета

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Напомним, что речь идет о самолете, который летел из Таиланда в Москву и разбился на территории Афганистана. Экипаж выжил, а пожилые пассажиры Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска стали жертвами крушения.
После этого канал Baza писал, что якобы из самолета после крушения могли пропасть более миллиона долларов. Говорилось, будто началось расследование в другом государстве по этому поводу.
Теперь Mash переговорил с сыном погибших супругов и он заявил, что ранее не слышал о деньгах. По его словам, такой суммы у родителей быть не могло.
«После трагедии он старается не читать новости, так ему немного легче», — пишет канал.
Добавим, что официальных комментариев о деньгах не было. Сейчас вся информация уточняется.