Ограничения ввели в дестадах Ростовской области из-за кори

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
На данный момент это коснулось 17 учреждений, в том числе 11 в Ростове. Групповых случаев заболевания на данный момент не зарегистрировано.
«Детсады не закрыты, в них ограничен доступ определенным категориям — не привитым и не переболевшим», — уточнили в правительстве.
Отмечается, что срок ограничений составляет 21 день.
«Одновременно с этим среди мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций, члены которых отказываются от прививок, регистрируется семейная групповая заболеваемость», — рассказали власти.
Ранее стало известно, что в Азове с начала 2024 года выявили восемь случаев кори.