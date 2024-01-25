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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Ограничения ввели в дестадах Ростовской области из-за кори

Ограничения ввели в дестадах Ростовской области из-за кори

25 января 2024, 13:55
Фото: rostovgazeta.ru
Ограничения ввели в дестадах Ростовской области из-за кори
В Ростовской области из-за кори в ряде детских садов пришлось ввести ограничения, сообщили в правительстве региона.

На данный момент это коснулось 17 учреждений, в том числе 11 в Ростове. Групповых случаев заболевания на данный момент не зарегистрировано.

«Детсады не закрыты, в них ограничен доступ определенным категориям — не привитым и не переболевшим», — уточнили в правительстве.

В Азове с начала 2024 года выявили восемь случаев кори
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Отмечается, что срок ограничений составляет 21 день.

«Одновременно с этим среди мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций, члены которых отказываются от прививок, регистрируется семейная групповая заболеваемость», — рассказали власти.

Ранее стало известно, что в Азове с начала 2024 года выявили восемь случаев кори.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прививки#Азов#Ограничения#Ростов#Заболевание#Корь#Детские сады
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