Парковку запретят в Ростове из-за установки зарядных станций для электробусов

4 февраля в Ростове начнут устанавливать зарядные станции для электробусов. Они будут располагаться на Привокзальной площади рядом с домом №7а с восточной стороны; на улице Еременко напротив здания №112, а также в дублирующем проезде на Менжинского, напротив строения № 2.