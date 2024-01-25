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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Парковку запретят в Ростове из-за установки зарядных станций для электробусов

Парковку запретят в Ростове из-за установки зарядных станций для электробусов

25 января 2024, 07:43
Фото: © Lеslеss/Wikimedia Commons/cc by 4.0
Парковку запретят в Ростове из-за установки зарядных станций для электробусов
В трех районах Ростова запретят парковаться из-за работ по установке зарядных станций для электробусов, сообщила городская администрация.

4 февраля в Ростове начнут устанавливать зарядные станции для электробусов. Они будут располагаться на Привокзальной площади рядом с домом №7а с восточной стороны; на улице Еременко напротив здания №112, а также в дублирующем проезде на Менжинского, напротив строения № 2.

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Водителям запретят остановку и стоянку в этих адресных ориентирах для обеспечения установки необходимого оборудования.

Как долго продлится ограничение, не сообщается.

Ранее RostovGazeta рассказала, на каких улицах перекроют движение в начале февраля.

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