Парковку запретят в Ростове из-за установки зарядных станций для электробусов

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
4 февраля в Ростове начнут устанавливать зарядные станции для электробусов. Они будут располагаться на Привокзальной площади рядом с домом №7а с восточной стороны; на улице Еременко напротив здания №112, а также в дублирующем проезде на Менжинского, напротив строения № 2.
Водителям запретят остановку и стоянку в этих адресных ориентирах для обеспечения установки необходимого оборудования.
Как долго продлится ограничение, не сообщается.
Ранее RostovGazeta рассказала, на каких улицах перекроют движение в начале февраля.