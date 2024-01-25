Пожар на нефтебазе в Туапсе: хронология

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. По информации из телеграм-каналов, предполагается, что причиной пожара могла стать атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные власти попросили людей не распространять видео с места ЧП, пишет RTVI.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе после полуночи. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что горит вакуумная установка на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). На момент его заявления пожар уже был под контролем.
Бойко призвал доверять только официальным источникам информации и не делиться видео с места происшествия, чтобы избежать негативных последствий.
Пожар на НПЗ был полностью ликвидирован к 04:53. По предварительным данным никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 99 человек и 31 единица техники, сообщил Бойко.
Пока нет официальных данных о причинах пожара, однако в телеграм-каналах пишут о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. Согласно этим сообщениям, три украинских БПЛА под названием «Бобер» атаковали НПЗ, но все они были сбиты. Один из дронов упал на вакуумную колонну, что и вызвало пожар. Жители Туапсе рассказали о взрывах перед пожаром и об активации системы воздушной тревоги.
В связи с угрозой атаки беспилотников, на трассе в сторону Сочи был объявлен план «Ковер», сообщает издание Mash. В аэропорту Сочи задержали два рейса, а другим четырем самолетам пришлось ждать разрешения на посадку.
По информации телеграм-канала Baza, на НПЗ было три атаки беспилотниками. Первые два дрона были сбиты и упали в море, а третий достиг нефтеперерабатывающей установки, где хранилось 112 тонн бензина и 200 тонн мазута. Высота пламени после взрыва достигала 70 метров.
Министерство обороны России пока не комментировало ситуацию.