Пожар на нефтебазе в Туапсе: хронология

Пока нет официальных данных о причинах пожара, однако в телеграм-каналах пишут о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. Согласно этим сообщениям, три украинских БПЛА под названием «Бобер» атаковали НПЗ, но все они были сбиты. Один из дронов упал на вакуумную колонну, что и вызвало пожар. Жители Туапсе рассказали о взрывах перед пожаром и об активации системы воздушной тревоги.