Путин: Свыше 300 тыс. человек подали заявки на Всемирный фестиваль молодежи

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Президент уточнил, что это событие должно стать «масштабным, мощным, красивым».
При этом он напомнил, что ранее мероприятия подобного масштаба принимал у себя еще Советский Союз, пишет tass.ru.
«Там некоторые переформатирования происходят в связи с сегодняшней ситуацией. Но в целом, как вы видите, желающих очень много. Надеюсь, что оно пройдет на хорошем, высоком уровне», — отметил глава государства.
По указу президента РФ Всемирный фестиваль молодежи состоится на федеральной территории Сириус в период с 1 по 7 марта. Его региональная часть пройдет с 10 по 17 марта. В это время участникам предстоит посетить 30 городов страны. Цель мероприятия — развитие международного молодежного сотрудничества. Впервые в истории фестивального движения подать заявку на участие в мероприятии могут подростки от 14 до 17 лет: 500 человек — из России и 500 — из других стран.
Как информирует официальный сайт мероприятия, в фестивале примут участие 20 тыс. российских и иностранных молодежных лидеров из сфер бизнеса, медиа, культуры, науки, образования, волонтерства и других, включая подростков, представляющих детские общественные организации и объединения.