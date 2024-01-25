Путин: Свыше 300 тыс. человек подали заявки на Всемирный фестиваль молодежи

По указу президента РФ Всемирный фестиваль молодежи состоится на федеральной территории Сириус в период с 1 по 7 марта. Его региональная часть пройдет с 10 по 17 марта. В это время участникам предстоит посетить 30 городов страны. Цель мероприятия — развитие международного молодежного сотрудничества. Впервые в истории фестивального движения подать заявку на участие в мероприятии могут подростки от 14 до 17 лет: 500 человек — из России и 500 — из других стран.