rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:59

Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Путин: Свыше 300 тыс. человек подали заявки на Всемирный фестиваль молодежи

Путин: Свыше 300 тыс. человек подали заявки на Всемирный фестиваль молодежи

25 января 2024, 18:59
Фото: kremlin.ru
Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали свыше 300 тыс. человек из 190 стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

Президент уточнил, что это событие должно стать «масштабным, мощным, красивым».

При этом он напомнил, что ранее мероприятия подобного масштаба принимал у себя еще Советский Союз, пишет tass.ru.

«Там некоторые переформатирования происходят в связи с сегодняшней ситуацией. Но в целом, как вы видите, желающих очень много. Надеюсь, что оно пройдет на хорошем, высоком уровне», — отметил глава государства.

По указу президента РФ Всемирный фестиваль молодежи состоится на федеральной территории Сириус в период с 1 по 7 марта. Его региональная часть пройдет с 10 по 17 марта. В это время участникам предстоит посетить 30 городов страны. Цель мероприятия — развитие международного молодежного сотрудничества. Впервые в истории фестивального движения подать заявку на участие в мероприятии могут подростки от 14 до 17 лет: 500 человек — из России и 500 — из других стран.

Как информирует официальный сайт мероприятия, в фестивале примут участие 20 тыс. российских и иностранных молодежных лидеров из сфер бизнеса, медиа, культуры, науки, образования, волонтерства и других, включая подростков, представляющих детские общественные организации и объединения.

Подпишитесь
В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори
Сегодня, 15:36
В Ростове создали новую футбольную команду
Сегодня, 16:05
«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов
Сегодня, 16:26
Врачи ГБСМП Ростова спасли женщине палец, откушенный собакой
Сегодня, 17:57
В Германии заявили, что не знают об обмене ракетами, способными долететь до Ростова
Сегодня, 18:43
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала передавать ключи от квартир в ЖК «Западные Аллеи»
Сегодня, 15:32