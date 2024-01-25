«Регион погружается под воду»: в Ростовской области массово топит жилые дома

«Года три мой дом топит грунтовыми водами. Мы обращались в местную администрацию. Но это ни к чему не приводило. Придут, составят акт и на этом все заканчивалось. А воды в доме по щиколотку. И то, только потому, что мы постоянно ее вычерпывали и не давали собраться по колено. Мебель стоит в воде сантиметров на 15. А когда идут дожди — ситуация становится и вовсе катастрофической», — отмечает Майя.