«Регион погружается под воду»: в Ростовской области массово топит жилые дома

Posted Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 08:13
Как дончане выживают в экстремальных условиях, помогает ли самостоятельная откачка воды насосами, откуда берутся мощные потоки воды, и что с этим делать — в материале корреспондента RostovGazeta.
Материал о затоплении улицы Шоссейной в Ростове, привел к огромному количеству обращений в редакцию.
Люди с многих районов города и области жалуются на подтопление жилых домов. Оказалось, что эта проблема нарастала постепенно, на протяжении нескольких лет. Сперва дончане не придавали ей особого внимания, ведь, по их словам, вода то приходила, то уходила, не нанося огромного ущерба.
Кардинально ситуация изменилась в этом году — вода перестала уходить.
Одни люди, махнув рукой, сняли квартиры или переехали к родным, ожидая, когда проблема с подтоплением домов разрешится сама. Другие, кому переехать некуда и не на что, занимаются откачкой воды, не допуская ее проникновения в дома.
Устойчивое подтопление домов замечено даже там, где никогда прежде не возникало — на Западном в Ростове. RostovGazeta сообщала о жалобах жителей СНТ «Советский садовод». Однако такая же ситуация, по словам ростовчан, наблюдается и в соседних СНТ.
«Уровень грунтовых вод в этом году поднялся везде. У наших жителей топит подвалы и погреба. У кого цокольные этажи — сильнее ощущают проблему», — рассказывает председатель СНТ «Локомотив» Елена Фридман.
Собеседница уточняет, что уровень грунтовых вод продолжает расти. Люди обеспокоены тем, что вода не уходит. Более того — она прибывает.
Старожилы садоводства вспоминают, что земли им выделялись еще в 50-х годах прошлого столетия. Тогда у людей не было много денег. Да и строительные материалы не удивляли разнообразием. Люди рассказывают, что в те годы при строительстве домов стены в погребах обмазывали саманом. Он сыреет в первую очередь. Но в советские годы никаких проблем с подтоплением не возникало.
«А вот после того, как построили станцию „Ростов-Западный“, начала появляться первая сезонная вода. Раньше же там был овраг — русло родника, через который уходила вода. А при строительстве этот овраг засыпали», — рассказывают жители садоводства.
Также ростовчане заметили, что активное повышение уровня грунтовых вод началось со строительством в непосредственной близи нового жилого комплекса.
С подтоплением домов столкнулись и жители СНТ «Братство». Два года назад ростовчане заметили, что вода начала стоять в ямах. Но осенью 2023 года ситуация усугубилась — вода превысила уровень почвы, направившись во дворы жилых домов.
«Когда залило мой двор, я обратилась в службу 112, но заявку не приняли. Сказали, что режима ЧС нет и посоветовали вызывать ассенизаторов. Но позвольте, ассенизаторы бесплатно не приезжают! Выкачать только одну яму стоит 6 тысяч рублей. А у меня весь двор был залит. В итоге пришлось срочно покупать погружной насос и самой откачивать воду», — рассказывает жительница улицы Первой Турнирной Наталья Звягинцева.
Собеседница рассказывает, что невосполнимой потерей от потоков воды стала гибель сада, которому порядка 30 лет. Из-за переувлажнения почвы деревья безвозвратно пожелтели.
Наталья добавляет, что с момента активного затопления не может ходить на работу. Теперь она постоянно вынуждена следить за потоками воды. В частности при наступлении плюсовой температуры, когда лед во дворе начинает течь, или прихода дождей — воду срочно приходится откачивать. Нельзя допускать, чтобы она устремилась в дом.
Многие жители товарищества приобрели в этом году насосы для самостоятельной откачки ресурса. Но это проблему не решает.
Представитель инициативной группы СНТ «Братство» Екатерина добавляет, что силами самих жителей возможно лишь на 10% снизить уровень воды.
«А у нас вода прибывает и прибывает. В подвалах некоторых домов ее уровень доходит уже до полутора метров. Это глобальная проблема, которую самостоятельно люди не решат», — уточняет Екатерина.
Проживающие в «Братстве» жалуются, что испытывают сильнейший шок. В некоторых домах люди откачивают воду уже несколько дней. Но это, по словам горожан, не приносит видимых результатов.
О затоплении подвалов говорят и жители СНТ «Урожай» в Октябрьском районе Ростова.
«У многих на участках стоит вода. Дошло до того, что стекающие грунтовые воды с одной стороны начали подтапливать поликлинику и уже подбираются к многоэтажкам на Белоусова. А с другой стороны, по улице Петренко, вода течет к почте и МФЦ», — отмечает председатель СНТ «Урожай» Татьяна Преснякова.
Первым тревожным звонком на Дону стало подтопление СНТ «Вираж» и «Братство» в хуторе Ленинаван. Сперва местные жители не понимали, откуда взялись огромные потоки воды.
В январе 2024 года проблема получила огласку в медиапространстве.
Жители соседних улиц жаловались, что не могут выехать из дома из-за постоянной работы спецтехники на откачке воды возле товариществ.
Однако получить разъяснения в администрации Краснокрымского сельского поселения о том, почему топит территорию, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В администрации лишь уточнили, что проблема эта серьезная и не для короткого разговора.
В Минприроды обещали, что для решения задачи будут привлечены научно-исследовательские учреждения.
«Но нас, на улице Кольцевой, 18 топит уже больше двух месяцев! Через двор идет нескончаемый поток воды. Из-за этого потока наш дом может попросту рухнуть, — сокрушается жительница Ленинавана Ольга. — Сейчас мы, жители, собираем деньги, чтобы за свой счет установить дренажную трубу. Вода идет потоком. С этим озером никто не справляется, а власти бездействуют. Мы неоднократно обращались во все инстанции. К нам приезжали, смотрели на ситуацию, но никаких решений о том, чтобы помочь людям, не было».
Как показала практика, самостоятельно решить проблему с откачкой воды дончане не в состоянии. Такие попытки были и потерпели фиаско.
Батайчанка Майя Боркова рассказывает, что затопление ряда домов на улице Багратиона в Батайске продолжается уже несколько лет. Здесь на своих земельных участках люди уже давно перестали выращивать клубнику — она попросту не растет. А со временем, по словам местных жителей, стали умирать и деревья.
«Года три мой дом топит грунтовыми водами. Мы обращались в местную администрацию. Но это ни к чему не приводило. Придут, составят акт и на этом все заканчивалось. А воды в доме по щиколотку. И то, только потому, что мы постоянно ее вычерпывали и не давали собраться по колено. Мебель стоит в воде сантиметров на 15. А когда идут дожди — ситуация становится и вовсе катастрофической», — отмечает Майя.
По словам собеседницы, со двора на сброс воды установлено два насоса. Но они не помогают.
«В прошлом году мы пригласили людей, которые пообещали сделать дренаж во дворе. Они выкопали глубокий колодец, в который с труб должна была стекать вода. На все это удовольствие мы потратили 200 тысяч рублей. Надеялись, что такая система сработает. В итоге, лето прожили спокойно. Но как только началась осень, колодец заполнился водой. Выхода для нее уже нет, и теперь вода снова пошла в дом», — говорит собеседница.
Подтапливает и дома на улице Крымской в Батайске.
«Мы обращались в МЧС, но нам сказали, что угрозы для жизни нет и они не приедут. А что значит — нет угрозы для жизни? Разве наличие воды в доме — это не угроза? У меня дом деревянный, полы тоже. Полы намокли, пришлось отключить котел отопления, поскольку мы боимся взлететь на воздух. От мороза пришлось спасаться радиаторами. И воду откачиваем сами», — возмущается жительница Крымской Ольга [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].
На подтопление дворов в домах жалуются жители Аксайского района — хуторов Ленина и Маяковского, поселка Дорожный.
«У нас затопило уличный подвал и яму с водяным счетчиком. Если раньше на улице было порядка 30 сантиметров воды, то теперь уже около 70 сантиметров. Улицы все затоплены», — подчеркивает жительница улицы Пионерской в хуторе Ленина Юлия.
Жители подтопленных территорий делятся мнением, что к появлению неконтролируемых потоков грунтовых вод привело масштабное строительство, при котором, вероятно, нарушалось движение грунтовых вод. Теперь вода самостоятельно выбирает пути для выхода.
«Надо понимать, что Ростов стоит на воде — город весь испещрен маленькими речушками и родниками. При глобальном строительстве, судя по всему, не учитывалось движение потоков грунтовых вод. Их течение нарушалось, а в итоге теперь страдают жители», — делится мнением Елена Фридман.
Собеседники полагают, что исправить ситуацию можно лишь путем отведения грунтовых вод в новое русло. Однако, по словам ростовчан, такие работы сами жители выполнить не могут — их следует проводить по заказу и под контролем органов местного самоуправления.
«Движения потоков подземных вод формируются тысячелетиями. Эта система очень сложная. Если в одном месте ее нарушить, то в другом, за километр от постройки, может образоваться болото, хотя прежде там была сухая территория. Поэтому глобальные стройки, которые вмешиваются в алгоритмы движения подземной воды, приводят к различным негативным последствиям», — разъясняет эколог Алексей Лебедев.
По словам эксперта, в тему движения грунтовых вод сейчас особо никто не вникает. Современным строителям важно другое — с минимальными согласованиями возвести объект и заработать деньги.
«Представляете, сколько придется пройти согласований строителям, если изучать движение грунтовых вод? Поэтому когда вбивают сваи и делают фундамент, комплексного исследования направлений подземных вод никто не проводит», — добавляет эколог.
Известный строитель Ростовской области, пожелавший остаться анонимным, делится мнением, что в идеале, перед началом стройки необходимо проводить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания. Причем все это, по его словам, должно осуществляться еще на уровне выдачи техзаданий и проектирования.
«Раньше, например, считали, что на левом берегу Дона никакой застройки быть не должно. А сейчас строят, перекрывая все пути движения грунтовых вод. Это сиюминутная выгода, без перспективы. Понятно, что грунтовые воды имеют склонность подниматься, когда им перекрывают пути следования. Но мое мнение таково — эту тему необходимо тщательно прорабатывать. Иначе до беды недалеко», — говорит строитель.
Для разъяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальные запросы в администрацию Ростова и правительство Ростовской области. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что сказал главный архитектор Ростовской области о застройке левого берега Дона в Ростове.