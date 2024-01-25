Ростовчанин мечтал стать украинским разведчиком, но потерпел неудачу

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В четверг, 25 января, стало известно, что сотрудникам федеральной службы безопасности удалось предотвратить госизмену.
По предварительной информации, ростовчанин связался с одним из сотрудников спецслужб Украины с помощью мессенджера, чтобы помочь противнику осуществить действия, представляющие угрозу безопасности России. Однако передать какую-либо информацию украинцам у него не вышло, его деятельность пресекли силовики.
Сейчас мужчине объявили официальное предупреждение, его действия создавали условия для госизмены, о чем сотрудники ФСБ и предупредили ростовчанина. Тот в свою очередь сознался в содеянном и пообещал, что не собирается допускать таких же правонарушений впредь.
Ранее дончанин пытался сбежать из страны на надувной лодке и присоединиться к вооруженным формированиям Украины.