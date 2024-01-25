Ростовчанин мечтал стать украинским разведчиком, но потерпел неудачу

Сейчас мужчине объявили официальное предупреждение, его действия создавали условия для госизмены, о чем сотрудники ФСБ и предупредили ростовчанина. Тот в свою очередь сознался в содеянном и пообещал, что не собирается допускать таких же правонарушений впредь.