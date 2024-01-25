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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Ростовчанин мечтал стать украинским разведчиком, но потерпел неудачу

Ростовчанин мечтал стать украинским разведчиком, но потерпел неудачу

25 января 2024, 13:01
Фото: Jean-Marc Astesana/cc by sa 2.0/flickr.com
Ростовчанин мечтал стать украинским разведчиком, но потерпел неудачу

Сотрудники ФСБ «поймали» дончанина на попытке госизмены

Сотрудники ФСБ пресекли попытку жителя Ростовской области помочь украинской разведке, информацией поделились сотрудники пресс-службы донского УФСБ.

В четверг, 25 января, стало известно, что сотрудникам федеральной службы безопасности удалось предотвратить госизмену.

По предварительной информации, ростовчанин связался с одним из сотрудников спецслужб Украины с помощью мессенджера, чтобы помочь противнику осуществить действия, представляющие угрозу безопасности России. Однако передать какую-либо информацию украинцам у него не вышло, его деятельность пресекли силовики.

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Сейчас мужчине объявили официальное предупреждение, его действия создавали условия для госизмены, о чем сотрудники ФСБ и предупредили ростовчанина. Тот в свою очередь сознался в содеянном и пообещал, что не собирается допускать таких же правонарушений впредь.

Ранее дончанин пытался сбежать из страны на надувной лодке и присоединиться к вооруженным формированиям Украины.

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