Ростовчанка подменила золото бижутерией, разорив продавца на 700 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
24-летняя ростовчанка задержана по подозрению в мошенничестве. Девушка заказала на одном из маркетплейсов две позиции украшений схожих на вид. Правда, одна из позиций была выполнена из золота, а другая являлась обычной бижутерией.
Когда товары пришли, ростовчанка в пункте выдачи незаметно подменила содержимое заказов и выкупила якобы бижутерию, на деле забрав с собой драгоценное изделие. Сумма ущерба от ее действий превысила 700 тысяч рублей. Само украшение она поспешила сдать в ломбард.
Подмену позже заметили сотрудники маркеплейса, они же обратились в полицию.
Сейчас предприимчивая любительница украшений находится под стражей. В отношении девушки возбудили уголовное дело.
Ранее семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником.