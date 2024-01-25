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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Ростовчанка подменила золото бижутерией, разорив продавца на 700 тысяч рублей

Ростовчанка подменила золото бижутерией, разорив продавца на 700 тысяч рублей

25 января 2024, 10:23
Фото: 1MI
Ростовчанка подменила золото бижутерией, разорив продавца на 700 тысяч рублей
Жительница Ростова на глазах у продавца подменила золотые украшения схожей на вид подделкой, рассказали в полиции.

24-летняя ростовчанка задержана по подозрению в мошенничестве. Девушка заказала на одном из маркетплейсов две позиции украшений схожих на вид. Правда, одна из позиций была выполнена из золота, а другая являлась обычной бижутерией.

Когда товары пришли, ростовчанка в пункте выдачи незаметно подменила содержимое заказов и выкупила якобы бижутерию, на деле забрав с собой драгоценное изделие. Сумма ущерба от ее действий превысила 700 тысяч рублей. Само украшение она поспешила сдать в ломбард.

Подмену позже заметили сотрудники маркеплейса, они же обратились в полицию.

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Сейчас предприимчивая любительница украшений находится под стражей. В отношении девушки возбудили уголовное дело.

Ранее семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником.

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