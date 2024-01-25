Ростовчанка подменила золото бижутерией, разорив продавца на 700 тысяч рублей

Когда товары пришли, ростовчанка в пункте выдачи незаметно подменила содержимое заказов и выкупила якобы бижутерию, на деле забрав с собой драгоценное изделие. Сумма ущерба от ее действий превысила 700 тысяч рублей. Само украшение она поспешила сдать в ломбард.