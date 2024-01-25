Ростовская область попросит деньги на еще 75 электробусов

Ранее в Минтрансе рассказали о большом количестве нарушений в работе общественного транспорта региона. Чиновники после жалоб местных жителей проверили проблемные автобусы. Все материалы с доказательствами нарушений переданы в Ространснадзора.



До этого стало известно, что жители региона смогут уехать в Стамбул на автобусе. Однако путь туда займет два дня. Пролегать маршрут будет через Турцию.