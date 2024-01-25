Ростовская область попросит деньги на еще 75 электробусов

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Ростовская область отправила заявки в федеральное правительство на покупку порядка 100 автобусов и 75 электробусов в 2024 году. Вероятнее всего, транспорт смогут приобрести лишь во втором полугодии.
К электробусам власти хотят купить 30 зарядных станций. Глава региона Василий Голубев обратил внимание, что покупка электробусов без зарядных станций не имеет большого смысла, так как одной зарядки хватает на 200 километров пути.
Напомним, в прошлом году Ростовская область получила 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним.
Ранее в Минтрансе рассказали о большом количестве нарушений в работе общественного транспорта региона. Чиновники после жалоб местных жителей проверили проблемные автобусы. Все материалы с доказательствами нарушений переданы в Ространснадзора.
До этого стало известно, что жители региона смогут уехать в Стамбул на автобусе. Однако путь туда займет два дня. Пролегать маршрут будет через Турцию.
Ранее RostovGazeta рассказала, что могло появиться в Ростове к 2024 году, но осталось в планах.
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