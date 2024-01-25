Спонсируемый Бастой ФК СКА в Ростове отказывается от профессионального статуса

«С самого начала я слышу критические комментарии и советы, как управлять клубом. Большая часть — это пустые дискуссии, которые демотивируют тех, кто приходит в некоммерческий футбол. […] Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже невозможно», — жалуется Баста.