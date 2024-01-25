Спонсируемый Бастой ФК СКА в Ростове отказывается от профессионального статуса

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Ростовский футбольный клуб СКА решил отказаться от профессионального статуса и теперь будет играть в медиафутбольной лиге, таким образом став любительским.
Рэпер Баста, с 2019 года спонсирующий СКА, заявил, что требования к клубу выросли, а спонсорских денег стало не хватать. Сам музыкант не справляется с финансированием.
«С самого начала я слышу критические комментарии и советы, как управлять клубом. Большая часть — это пустые дискуссии, которые демотивируют тех, кто приходит в некоммерческий футбол. […] Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже невозможно», — жалуется Баста.
По его словам, вернуться в профессиональный футбол «можно в любой момент». Медийный же футбол он назвал вызовом и новой возможностью для развития.
«Это возможность порадовать наших верных болельщиков и завоевать сердца новых», уверен музыкант.
Сами болельщики СКА новости не обрадовались и раскритиковали Басту за плохое управление клубом.
«Вася, что ты сделал?»
«Цензурных слов нет»,
«Труба. Сочуствую ростовским болельщикам», — пишут в социальных сетях клуба.
При этом еще в начале января представители футбольной команды «СКА Ростов-на-Дону» опровергали слухи об уходе из профессионального футбола.