Стало известно о состоянии выпавшего в Ростове с 10 этажа бойца поп-MMA

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Издание пишет, что спортсмену сейчас оказывают необходимую помощь, в том числе финансовую его семье. Говорится, что у бойца переломы ног и таза.
Ранее Telegram-каналы писали, что боец в Ростове спасал кота и выпал с балкона. По данным Shot, животное они с супругой завели в съемной квартире недавно, а сам кот оказался на водосточной трубе. Его новый владелец пытался его вытащить, но сорвался.
Отмечается, что мужчина упал на припаркованную машину. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Расширенный материал о происшествии читайте по ссылке.
До этого молодой мужчина сорвался с балкона многоэтажки в донской столице.