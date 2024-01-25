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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:18

Стало известно о состоянии выпавшего в Ростове с 10 этажа бойца поп-MMA

Стало известно о состоянии выпавшего в Ростове с 10 этажа бойца поп-MMA

25 января 2024, 05:13
Фото: 1MI
Боец ММА Магомед Зайналов, который упал с большой высоты, находится в стабильном состоянии, сообщает «Газета.ру».

Издание пишет, что спортсмену сейчас оказывают необходимую помощь, в том числе финансовую его семье. Говорится, что у бойца переломы ног и таза.

Ранее Telegram-каналы писали, что боец в Ростове спасал кота и выпал с балкона. По данным Shot, животное они с супругой завели в съемной квартире недавно, а сам кот оказался на водосточной трубе. Его новый владелец пытался его вытащить, но сорвался.

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Отмечается, что мужчина упал на припаркованную машину. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Расширенный материал о происшествии читайте по ссылке.

До этого молодой мужчина сорвался с балкона многоэтажки в донской столице.

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