Стало известно, сколько Ростовскую область будет засыпать снегом

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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В четверг, 25 января, прогнозируют снегопад и могут начаться дожди. Температура составит +1 градус, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
Такие погодные условия будут сохраняться до воскресенья, 28 числа. А ночью возможны заморозки с температурой до -1 градуса.
В понедельник в регионе вернется облачная погода, осадков не будет. Температура будет находиться в пределах 0 градусов, а ночью станет холоднее — до -4 градусов.
В среду, 31 января, снова начнутся осадки, а средняя температура составит +1 градус.
Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.