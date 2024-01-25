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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Стало известно, сколько Ростовскую область будет засыпать снегом

Стало известно, сколько Ростовскую область будет засыпать снегом

25 января 2024, 05:52
Фото: 1MI
В Ростовской области в течение нескольких дней ожидаются осадки в виде снега и дождя, сообщили синоптики.

В четверг, 25 января, прогнозируют снегопад и могут начаться дожди. Температура составит +1 градус, а ветер усилится до четырех метров в секунду.

Такие погодные условия будут сохраняться до воскресенья, 28 числа. А ночью возможны заморозки с температурой до -1 градуса.

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В понедельник в регионе вернется облачная погода, осадков не будет. Температура будет находиться в пределах 0 градусов, а ночью станет холоднее — до -4 градусов.

В среду, 31 января, снова начнутся осадки, а средняя температура составит +1 градус.

Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Климат#Снегопад#Осадки#Температура#Дождь#Облачная погода#Заморозки#Электросети
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