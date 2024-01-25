Старинный особняк Герасимова в центре Ростова продают почти за 300 млн рублей

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В середине января ростовское агентство недвижимости выставило на продажу старинный особняк на улице Социалистической, 13. Объектом продажи стал ОКН «Особняк Якова Герасимова», построенный в 1890 году. В разное время здание принадлежало мещанам, купцам, пока не оказалось в руках хозяина кожевенного магазина на Старом базаре Якова Герасимова. Позже здание было национализировано.
Сейчас в трехэтажном здании площадью около 1,1 тысячи квадратных метров расположена пятизвездочная гостиница с 18 номерами для приема гостей и современным ремонтом. Здание оборудовано двумя бесшумными лифтами, современной техникой и системой видеонаблюдения с серверной. Кроме того, у здания есть личная парковка на семь автомобилей. Стоимость объекта составляет 299 миллионов рублей или по 278,14 тысячи за «квадрат».
Ранее в Ростове выставили на продажу старинный дом, неподалеку от здания Гордумы. Его готовы продать за 84 миллиона рублей.