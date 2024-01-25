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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Старинный особняк Герасимова в центре Ростова продают почти за 300 млн рублей

Старинный особняк Герасимова в центре Ростова продают почти за 300 млн рублей

25 января 2024, 13:34
Фото: авито.ру
Старинный особняк Герасимова в центре Ростова продают почти за 300 млн рублей
В Ростове старинный особняк кожевника Якова Герасимова выставили на продажу за 299 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале с объявлениями.

В середине января ростовское агентство недвижимости выставило на продажу старинный особняк на улице Социалистической, 13. Объектом продажи стал ОКН «Особняк Якова Герасимова», построенный в 1890 году. В разное время здание принадлежало мещанам, купцам, пока не оказалось в руках хозяина кожевенного магазина на Старом базаре Якова Герасимова. Позже здание было национализировано.

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В середине января ростовское агентство недвижимости выставило на продажу старинный особняк на улице Социалистической, 13. В середине января ростовское агентство недвижимости выставило на продажу старинный особняк на улице Социалистической, 13.
В середине января ростовское агентство недвижимости выставило на продажу старинный особняк на улице Социалистической, 13. В середине января ростовское агентство недвижимости выставило на продажу старинный особняк на улице Социалистической, 13.
В середине января ростовское агентство недвижимости выставило на продажу старинный особняк на улице Социалистической, 13.В середине января ростовское агентство недвижимости выставило на продажу старинный особняк на улице Социалистической, 13.
В середине января ростовское агентство недвижимости выставило на продажу старинный особняк на улице Социалистической, 13.
Фото: Авито.ру

Сейчас в трехэтажном здании площадью около 1,1 тысячи квадратных метров расположена пятизвездочная гостиница с 18 номерами для приема гостей и современным ремонтом. Здание оборудовано двумя бесшумными лифтами, современной техникой и системой видеонаблюдения с серверной. Кроме того, у здания есть личная парковка на семь автомобилей. Стоимость объекта составляет 299 миллионов рублей или по 278,14 тысячи за «квадрат».

Ранее в Ростове выставили на продажу старинный дом, неподалеку от здания Гордумы. Его готовы продать за 84 миллиона рублей.

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