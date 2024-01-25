ЦБ заявил об инфляции на Дону на уровне 7,2%. Рассказываем, что подорожало

Значительней всего в годовом выражении подорожали яйца. В ЦБ объяснили это возросшими расходам птицефабрик. Тратится им нужно не только на производство, но и на оплату труда сотрудников, в которых есть дефицит. К тому же сами яйца в декабре покупали куда активнее, из-за чего снизилось предложение продукта на прилавках магазинов. Свою негативную роль сыграл и птичий грипп, вспыхнувший в регионах‐поставщиках яиц.