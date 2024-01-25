ЦБ заявил об инфляции на Дону на уровне 7,2%. Рассказываем, что подорожало

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:22
Годовая инфляция в Ростовской области в декабре 2023 года снизилась с 7,53% до 7,21%. Показатель оказался ниже, чем в среднем по России и ЮФО. При этом годовой темп прироста цен на продукты питания вырос с 8,55% до 9,34%.
Значительней всего в годовом выражении подорожали яйца. В ЦБ объяснили это возросшими расходам птицефабрик. Тратится им нужно не только на производство, но и на оплату труда сотрудников, в которых есть дефицит. К тому же сами яйца в декабре покупали куда активнее, из-за чего снизилось предложение продукта на прилавках магазинов. Свою негативную роль сыграл и птичий грипп, вспыхнувший в регионах‐поставщиках яиц.
Также в Ростовской области в декабре подорожала молочная продукция. Особенно инфляция ударила по сметане, сливочному маслу, творогу и мороженому. Аналитики объясняют это тратами производителей на импортное оборудование и необходимостью повышать зарплаты сотрудникам.
Продолжают дорожать, но не так активно, овощи. Замедление роста цен на них объясняется большими урожаями в 2023 году.
Непродовольственная категория товаров показала прирост цен с 4,32% до 4,68%. Из-за высокого спроса на ряд товаров длительного спроса продавцы смогли позволить себе повысить цены. Таким образом они пытались покрыть возросшие издержки на логистику.
«Так, в регионе в годовом выражении подорожали смартфоны, замедлилось снижение цен на персональные компьютеры и ускорился рост цен на телевизоры», — говорят в ЦБ.
Спрос на машины все еще превышает предложение. Поэтому растет и стоимость отечественных авто. Свою роль в ценообразовании играют и возросшие траты производителей на запчасти и логистику. Из-за высокого спроса дорожали и подержанные иномарки.
Аналитики отмечают, что при этом годовой рост цен на бензин замедлился. На это повлияло расширение его предложения на рынке и возврат параметров демпфера.
Единственная сфера, в которой зафиксирован спад цен, это услуги. Уровень инфляции на них снизился с 10,48% до 7,41%.
«Индексация тарифов на коммунальные услуги была перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022 года. Больше цены на эти услуги не менялись. В результате годовой темп прироста цен на услуги ЖКХ в декабре 2023 года стал ниже, чем в ноябре», — объясняют эксперты Центробанка.
Также в декабре не стали повышать цены на услуги сотовой связи телекоммуникационные компании. По схожей причине уменьшился годовой темп прироста цен на услуги образовательных организаций.
Ранее в Ростовстате заявили о росте цен на недвижимость в Ростове.