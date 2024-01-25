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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори

В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори

25 января 2024, 15:36
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори
В Ростовской области считают зарплаты медиков и ограничивают посещение детских садов детьми без прививок, пока в Ростове власти судятся за аквапарк.

Бизнес-метаморфозы

Важной новостью дня стали судебные тяжбы относительно аквапарка «Осьминожек», расположенного в Ростове-на-Дону.

Напомним, что Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (далее ДИЗО) направил в суд иск, потребовав разорвать договор об аренде участка на Северном, где расположен знаменитый аквапарк «Осьминожек». Ответчиком в деле выступила компания «Аква-парк».

ДИЗО требовал предприятие освободить участок земли, однако арбитражный суд встал на сторону ответчика, несмотря на то, что вместо обещанного парка, по данным портала «РБК», на участке построили автостоянку и бассейны без разрешения и необходимой документации.

Хотя суд отказал ДИЗО удовлетворить его требования, власти Ростова все еще могут подать апелляцию.

На бумагах — одно, в карманах — другое

Депутат Наталья Оськина поделилась шокирующей информацией о реальных доходах сотрудников сферы здравоохранения в Ростове.

В своем интервью корреспонденту RostovGazeta народная избранница сообщила, что официальная информация Минздрава расходится со словами медработников, которые не замечают повышения своих зарплат.

Так в отчете Минздрава было указано, что доходы врачей выросли до 79,8 тысячи рублей, а младшего медперсонала — до 41 тысячи рублей.

Однако Наталья Оськина предположила, что аналитики считали «среднюю температуру по больнице» — среднюю, а не модальную зарплату[прим. редакции: модальная зарплата — это та зарплата, которая чаще всего встречается у персонала в определенной выборке].

По словам депутата, медики часто обращаются к ней с вопросами о ЖКХ, выплатах детей.По словам депутата, медики часто обращаются к ней с вопросами о ЖКХ, выплатах детей.
По словам депутата, медики часто обращаются к ней с вопросами о ЖКХ, выплатах детей.
Фото: 1MI

По словам депутата, медики часто обращаются к ней с вопросами о ЖКХ, выплатах детей. При этом ее знакомая, врач высшей категории, работающая на скорой, со всеми переработками получает не больше 35 тысяч рублей. Медсестра в горбольнице с переработками — около 27 тысяч рублей.

«Думаю, если сделать громкий официальный опрос медиков Ростовской области о том, какую они получают зарплату, и если люди не побоятся выставить свои квитки о зарплате, то информация шокирует всех», — заявила Наталья Оськина.

Вспышка кори

Главной новость дня 25 января стала вспышка кори на территории Ростовской области, из-за которых в отдельных детских садах пришлось ввести ограничения на посещение.

По словам представителей правительства, ограничения коснулись 17 образовательных учреждений, это касается и 11 детских садов в Ростове. Между тем, групповых случаев заболевания в Ростовской области не регистрировали.

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Власти уточняют, что ни один из детских садов закрывать не стали, только ограничили посещение тем детям, которые не были привиты или не переболели корью.

Ограничения будут действовать 21 день.

«Одновременно с этим среди мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций, члены которых отказываются от прививок, регистрируется семейная групповая заболеваемость», — добавили представители власти.

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