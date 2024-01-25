В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Важной новостью дня стали судебные тяжбы относительно аквапарка «Осьминожек», расположенного в Ростове-на-Дону.
Напомним, что Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (далее ДИЗО) направил в суд иск, потребовав разорвать договор об аренде участка на Северном, где расположен знаменитый аквапарк «Осьминожек». Ответчиком в деле выступила компания «Аква-парк».
ДИЗО требовал предприятие освободить участок земли, однако арбитражный суд встал на сторону ответчика, несмотря на то, что вместо обещанного парка, по данным портала «РБК», на участке построили автостоянку и бассейны без разрешения и необходимой документации.
Хотя суд отказал ДИЗО удовлетворить его требования, власти Ростова все еще могут подать апелляцию.
Депутат Наталья Оськина поделилась шокирующей информацией о реальных доходах сотрудников сферы здравоохранения в Ростове.
В своем интервью корреспонденту RostovGazeta народная избранница сообщила, что официальная информация Минздрава расходится со словами медработников, которые не замечают повышения своих зарплат.
Так в отчете Минздрава было указано, что доходы врачей выросли до 79,8 тысячи рублей, а младшего медперсонала — до 41 тысячи рублей.
Однако Наталья Оськина предположила, что аналитики считали «среднюю температуру по больнице» — среднюю, а не модальную зарплату[прим. редакции: модальная зарплата — это та зарплата, которая чаще всего встречается у персонала в определенной выборке].
По словам депутата, медики часто обращаются к ней с вопросами о ЖКХ, выплатах детей. При этом ее знакомая, врач высшей категории, работающая на скорой, со всеми переработками получает не больше 35 тысяч рублей. Медсестра в горбольнице с переработками — около 27 тысяч рублей.
«Думаю, если сделать громкий официальный опрос медиков Ростовской области о том, какую они получают зарплату, и если люди не побоятся выставить свои квитки о зарплате, то информация шокирует всех», — заявила Наталья Оськина.
Главной новость дня 25 января стала вспышка кори на территории Ростовской области, из-за которых в отдельных детских садах пришлось ввести ограничения на посещение.
По словам представителей правительства, ограничения коснулись 17 образовательных учреждений, это касается и 11 детских садов в Ростове. Между тем, групповых случаев заболевания в Ростовской области не регистрировали.
Власти уточняют, что ни один из детских садов закрывать не стали, только ограничили посещение тем детям, которые не были привиты или не переболели корью.
Ограничения будут действовать 21 день.
«Одновременно с этим среди мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций, члены которых отказываются от прививок, регистрируется семейная групповая заболеваемость», — добавили представители власти.