В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори

По словам депутата, медики часто обращаются к ней с вопросами о ЖКХ, выплатах детей. При этом ее знакомая, врач высшей категории, работающая на скорой, со всеми переработками получает не больше 35 тысяч рублей. Медсестра в горбольнице с переработками — около 27 тысяч рублей.