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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В Ростове-на-Дону отменили концерт рэпера Кишлака на фоне критики депутатом Милоновым

В Ростове-на-Дону отменили рэпера Кишлака после массового отравления на его концерте

25 января 2024, 09:29
Фото: Видеоблог
В Ростове-на-Дону отменили концерт рэпера Кишлака на фоне критики депутатом Милоновым

В Ростове-на-Дону отменили концерт рэпера Кишлака

В Ростове-на-Дону рэперу Кишлак не удалось провести запланированное выступление, сообщили организаторы в соцсетях.

Они рассказали, что приложили необходимые усилия для проведения мероприятия в Ростове. Однако произошли определенные события, на которые не получилось никак повлиять.

«Из-за этого мероприятие не удастся провести. Просим проявить понимание», — рассказали организаторы.

Отмечается, что идет обсуждение даты следующего концерта. Те, кто уже успели купить билеты, смогут пройти по ним на следующее выступление.

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До этого на одном из концертов рэпера произошло массовое отравление посетителей. Сам артист написал в соцсетях, что пришлось оказать медицинскую помощь 10 фанатам и добавил, что алкоголь — это зло.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщал в соцсетях, что добился отмены выступления этого артиста в Санкт-Петербурге. По его словам, в текстах есть пропаганда запрещенных веществ и нетрадиционных ценностей.

Ранее концерт группы «Несчастный случай» отменили в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Милонов#Несчастный случай#Пропаганда#Концерт#Санкт-Петербург
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