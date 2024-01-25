В Ростове-на-Дону отменили рэпера Кишлака после массового отравления на его концерте

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Они рассказали, что приложили необходимые усилия для проведения мероприятия в Ростове. Однако произошли определенные события, на которые не получилось никак повлиять.
«Из-за этого мероприятие не удастся провести. Просим проявить понимание», — рассказали организаторы.
Отмечается, что идет обсуждение даты следующего концерта. Те, кто уже успели купить билеты, смогут пройти по ним на следующее выступление.
До этого на одном из концертов рэпера произошло массовое отравление посетителей. Сам артист написал в соцсетях, что пришлось оказать медицинскую помощь 10 фанатам и добавил, что алкоголь — это зло.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщал в соцсетях, что добился отмены выступления этого артиста в Санкт-Петербурге. По его словам, в текстах есть пропаганда запрещенных веществ и нетрадиционных ценностей.
Ранее концерт группы «Несчастный случай» отменили в донской столице.