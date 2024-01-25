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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

В Ростове создали новую футбольную команду

В Ростове создали новую футбольную команду

25 января 2024, 16:05
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове создали новую футбольную команду
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц объявил о создании второй футбольной команды, об этом сообщили в официальном Telegram-канале клуба.

В четверг, 25 января, представители клуба заявили, что в Ростове приняли решение создать новую футбольную команду, которая будет выступать под названием «Ростов — 2».

Арташес Арутюнянц объяснил, что команда поможет клубу сохранить перспективных игроков, способных продолжать свою спортивную карьеру в системе «Ростова».

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По словам пресс-службы, главным тренером команды станет Александр Аброскин, а клуб собирается выступать во Второй лиге (дивизион Б). Домашним стадионом молодой команды станет «Олимп» имени Виктора Понедельника, который находится на проспекте Шолохова в Ростове.

Сейчас болельщики желают новым игрокам и команде удачи, надеясь, что «Ростов-2» удивит их своими результатами в следующем футбольном сезоне. Были и те, кто предположил, что в «Ростов-2» собираются «переманить» игроков и других перспективных команд, например, СКА.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз хочет организовать ретро-матчи легендарных игроков, в матчах могут выступить и лучшие игроки в истории ФК «Ростов».

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