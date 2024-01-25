В Ростове создали новую футбольную команду

Сейчас болельщики желают новым игрокам и команде удачи, надеясь, что «Ростов-2» удивит их своими результатами в следующем футбольном сезоне. Были и те, кто предположил, что в «Ростов-2» собираются «переманить» игроков и других перспективных команд, например, СКА.