Власти в Ростове-на-Дону не смогли закрыть аквапарк «Осьминожек»

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Департамент обратился с иском в суд с требованием расторгнуть договор аренды и освободить участок. Иск был передан к компании «Аква-Парк».
Однако в удовлетворении требования было отказано. Но решение может быть не окончательным, так как есть время подать апелляционную жалобу.
По информации «РБК», речь идет об участке, на котором находится аквапарк «Осьминожек». В ДИЗО рассказали изданию, что территория предназначалась для парка, а в итоге появились автостоянка и бассейны без разрешительной документации.
Ранее служебную проверку организовали в ростовском аквапарке «Осьминожек» после гибели 4-летнего мальчика.