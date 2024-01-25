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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Власти в Ростове-на-Дону не смогли закрыть аквапарк «Осьминожек»

Власти в Ростове-на-Дону не смогли закрыть аквапарк «Осьминожек»

25 января 2024, 06:54
Фото: Midjourney
Власти в Ростове-на-Дону не смогли закрыть аквапарк «Осьминожек»

Суд отказался закрывать аквапарк «Осьминожек» в Ростове-на-Дону

Департаменту имущественно-земельных отношений Ростова отказали в расторжении договора аренды участка, который заключили с «Аква-Парк», говорится в материалах арбитражного суда.

Департамент обратился с иском в суд с требованием расторгнуть договор аренды и освободить участок. Иск был передан к компании «Аква-Парк».

Однако в удовлетворении требования было отказано. Но решение может быть не окончательным, так как есть время подать апелляционную жалобу.

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По информации «РБК», речь идет об участке, на котором находится аквапарк «Осьминожек». В ДИЗО рассказали изданию, что территория предназначалась для парка, а в итоге появились автостоянка и бассейны без разрешительной документации.

Ранее служебную проверку организовали в ростовском аквапарке «Осьминожек» после гибели 4-летнего мальчика.

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