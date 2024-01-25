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Published Сегодня, 08:04

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Врач объяснил, как выжил боец поп-ММА после падения с 10 этажа в Ростове

Врач объяснил, как выжил боец поп-ММА после падения с 10 этажа в Ростове

25 января 2024, 08:04
Фото: 1MI
Врач объяснил, как выжил боец поп-ММА после падения с 10 этажа в Ростове
Припаркованная машина спасла жизнь бойцу поп-ММА Магомеду Зайналову, рассказал «Матчу» врач Валентин Беляевский, ранее работавший в Ростовской травматологии.

Вчера в Ростове с балкона на высоте 10-го этажа выпал боец-ММА Магомед Зайналов, известный как Веном. Молодой человек полез спасать кота, выбежавшего на водосток, однако сорвался вниз. Зайналов упал на припаркованное внизу авто и сейчас находится в реанимации.

Боец поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая кота
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Врач Валентин Беляевский объяснил, что именно машина, стоявшая внизу, спасала жизнь спортсмену.

«Насколько я понял, самортизировало лобовое стекло с капотом, так удачно сложились обстоятельства, этот фактор спас жизнь», — говорит медик.

Однако он обратил внимание, что Зайналов все еще находится в реанимации, поэтому делать выводы о его дальнейшей реабилитации пока преждевременно.

Напомним, у Зайналова сломаны обе ноги и поврежден таз. Источники сообщали, что врачи борются за то, чтобы спортсмен смог стать на ноги.

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