Врач объяснил, как выжил боец поп-ММА после падения с 10 этажа в Ростове

Вчера в Ростове с балкона на высоте 10-го этажа выпал боец-ММА Магомед Зайналов, известный как Веном. Молодой человек полез спасать кота, выбежавшего на водосток, однако сорвался вниз. Зайналов упал на припаркованное внизу авто и сейчас находится в реанимации.