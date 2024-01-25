Врач объяснил, как выжил боец поп-ММА после падения с 10 этажа в Ростове

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Вчера в Ростове с балкона на высоте 10-го этажа выпал боец-ММА Магомед Зайналов, известный как Веном. Молодой человек полез спасать кота, выбежавшего на водосток, однако сорвался вниз. Зайналов упал на припаркованное внизу авто и сейчас находится в реанимации.
Врач Валентин Беляевский объяснил, что именно машина, стоявшая внизу, спасала жизнь спортсмену.
«Насколько я понял, самортизировало лобовое стекло с капотом, так удачно сложились обстоятельства, этот фактор спас жизнь», — говорит медик.
Однако он обратил внимание, что Зайналов все еще находится в реанимации, поэтому делать выводы о его дальнейшей реабилитации пока преждевременно.
Напомним, у Зайналова сломаны обе ноги и поврежден таз. Источники сообщали, что врачи борются за то, чтобы спортсмен смог стать на ноги.