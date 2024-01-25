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Posted 25 января 2024, 17:57

Published 25 января 2024, 17:57

Modified 25 января 2024, 17:59

Updated 25 января 2024, 17:59

Врачи ГБСМП Ростова спасли женщине палец, откушенный собакой

Врачи ГБСМП Ростова спасли женщине палец, откушенный собакой

25 января 2024, 17:57
Фото: Midjourney. Врачи ГБСМП Ростова спасли женщине палец, откушенный собакой
В Ростове спасли палец женщины, который едва не откусила собака, об этом сообщили в пресс-службе донского Минздрава.

Сотрудники Минздрава Ростовской области в четверг, 25 января, объявили, что в ГБСМП поступила 48-летняя пациентка с серьезной травмой. На дончанку напала собака, которая практически откусила женщине фалангу безымянного пальца. Укус был таким, что рана оголила кость.

По словам врачей, подобные травмы часто становятся причиной удаления всей фаланги, однако врачи решили провести операцию, чтобы попытаться спасти палец женщины. Пациентке сделали кросс-пластику и пересадили новую кожу, чтобы сохранить фалангу.

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Хирург-травматолог Агоп Хазарян рассказал, что после кросс-пластики женщине придется провести еще одну пластику конечности и ногтевой пластины, чтобы травмированная рука не отличалась от здоровой.

Ранее ростовчанка заявила, что едва не стала жертвой нападения огромной стаи агрессивных собак.

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