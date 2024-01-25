Врачи ГБСМП Ростова спасли женщине палец, откушенный собакой

Сотрудники Минздрава Ростовской области в четверг, 25 января, объявили, что в ГБСМП поступила 48-летняя пациентка с серьезной травмой. На дончанку напала собака, которая практически откусила женщине фалангу безымянного пальца. Укус был таким, что рана оголила кость.