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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Выступления спикеров «Академии ПМЭФ» покажут в онлайн-кинотеатрах

Выступления спикеров «Академии ПМЭФ» покажут в онлайн-кинотеатрах

25 января 2024, 18:14
Фото: Росконгресс
С 25 января 2024 года выступления спикеров проекта «Академия ПМЭФ» за 2023 год предполагается представить для просмотра всеми желающими на платформе «Кинопоиск» и в онлайн-кинотеатре Okko.

Также с сегодняшнего дня ведется отбор участников нового сезона проекта. Организаторы рассказали, что в ходе отбора у молодых людей будет возможность показать себя и стать членами большого профессионального сообщества. Об этом сообщает 56оrb.

Проект «Академия ПМЭФ» известен с 2023 года и за это время уже успел собрать студентов российских вузов в качестве участников. Среди спикеров проекта есть политики, бизнес-лидеры, творческие личности, ученые. Все эти люди ведут совместную деятельность, направленную на передачу молодым и амбициозным россиянам ценного опыта, а также на поощрение их к обмену идеями, привлечению творческого подхода в решении сложных задач.

Предполагается, что приглашенные эксперты и наставники будут делиться с участниками проекта ценными знаниями и практическими навыками, которые можно будет привлекать при осуществлении собственных идей и бизнес-планов.

Для участия в проекте нужно заполнить анкету участника на сайте проекта и следить за обновлениями «ВКонтакте» и сообществе в «Телеграм».

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