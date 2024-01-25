Выступления спикеров «Академии ПМЭФ» покажут в онлайн-кинотеатрах

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Также с сегодняшнего дня ведется отбор участников нового сезона проекта. Организаторы рассказали, что в ходе отбора у молодых людей будет возможность показать себя и стать членами большого профессионального сообщества. Об этом сообщает 56оrb.
Проект «Академия ПМЭФ» известен с 2023 года и за это время уже успел собрать студентов российских вузов в качестве участников. Среди спикеров проекта есть политики, бизнес-лидеры, творческие личности, ученые. Все эти люди ведут совместную деятельность, направленную на передачу молодым и амбициозным россиянам ценного опыта, а также на поощрение их к обмену идеями, привлечению творческого подхода в решении сложных задач.
Предполагается, что приглашенные эксперты и наставники будут делиться с участниками проекта ценными знаниями и практическими навыками, которые можно будет привлекать при осуществлении собственных идей и бизнес-планов.
Для участия в проекте нужно заполнить анкету участника на сайте проекта и следить за обновлениями «ВКонтакте» и сообществе в «Телеграм».