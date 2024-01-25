Выступления спикеров «Академии ПМЭФ» покажут в онлайн-кинотеатрах

Проект «Академия ПМЭФ» известен с 2023 года и за это время уже успел собрать студентов российских вузов в качестве участников. Среди спикеров проекта есть политики, бизнес-лидеры, творческие личности, ученые. Все эти люди ведут совместную деятельность, направленную на передачу молодым и амбициозным россиянам ценного опыта, а также на поощрение их к обмену идеями, привлечению творческого подхода в решении сложных задач.