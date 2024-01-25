Юрист разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области

«В нынешней ситуации я рекомендую дончанам обращаться в надзорные органы. К ним, прежде всего, относится прокуратура. Специалисты прокуратуры проведут проверку и дадут свое заключение о том, почему произошло подтопление, должны ли были сотрудники административных структур вовремя принять меры, например, по откачке воды, была ли необходимость исследовать ландшафт на наличие грунтовых вод и многое другое», — резюмирует юрист.