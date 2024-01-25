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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Юрист Габович разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области

Юрист разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области

25 января 2024, 15:28
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
Юрист Габович разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области

Юрист Габович рассказал, куда обращаться жителям подтопленных домов в Ростове

Жителям подтопленных частных домов в Ростовской области, прежде всего, необходимо выяснить причину — почему произошло затопление, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Напомним, что в разных районах Ростовской области и донской столицы массово подтапливает частные домовладения. Люди переживаюти не знают, что теперь делать.

У некоторых из-за воды в доме вышла из строя бытовая техника, испорчена мебель. Известен даже случай в Батайске, когда жителям деревянного дома пришлось отключить отопительный котел в январе.

«Нужно понимать причину, почему произошло затопление. Причем подчеркну — не просто предполагать, а иметь официальный документ», — отмечает Антон Габович.

Юрист разъясняет, что причин подтопления домов может быть много.

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«В практике встречаются случаи затопления земельных участков в садовых товариществах из-за прорыва коммуникаций. Например, когда водоканал своевременно не отремонтировал коллектор и произошел прорыв — водой затопило несколько участков. Вина водоканала была установлена, а пострадавшие собственники обращались в суд к ресурсоснабжающей организации по возмещению вреда», — вспоминает собеседник.

Спикер добавляет, что при первых неочевидных признаках подтопления жителям нужно было сразу предпринимать меры для защиты своего имущества. Как минимум — воспользоваться услугами страховых компаний.

«В нынешней ситуации я рекомендую дончанам обращаться в надзорные органы. К ним, прежде всего, относится прокуратура. Специалисты прокуратуры проведут проверку и дадут свое заключение о том, почему произошло подтопление, должны ли были сотрудники административных структур вовремя принять меры, например, по откачке воды, была ли необходимость исследовать ландшафт на наличие грунтовых вод и многое другое», — резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, как сегодня выглядят затопленные подвалы в домах в Ростовской области.

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