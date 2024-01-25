Юрист разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Напомним, что в разных районах Ростовской области и донской столицы массово подтапливает частные домовладения. Люди переживаюти не знают, что теперь делать.
У некоторых из-за воды в доме вышла из строя бытовая техника, испорчена мебель. Известен даже случай в Батайске, когда жителям деревянного дома пришлось отключить отопительный котел в январе.
«Нужно понимать причину, почему произошло затопление. Причем подчеркну — не просто предполагать, а иметь официальный документ», — отмечает Антон Габович.
Юрист разъясняет, что причин подтопления домов может быть много.
«В практике встречаются случаи затопления земельных участков в садовых товариществах из-за прорыва коммуникаций. Например, когда водоканал своевременно не отремонтировал коллектор и произошел прорыв — водой затопило несколько участков. Вина водоканала была установлена, а пострадавшие собственники обращались в суд к ресурсоснабжающей организации по возмещению вреда», — вспоминает собеседник.
Спикер добавляет, что при первых неочевидных признаках подтопления жителям нужно было сразу предпринимать меры для защиты своего имущества. Как минимум — воспользоваться услугами страховых компаний.
«В нынешней ситуации я рекомендую дончанам обращаться в надзорные органы. К ним, прежде всего, относится прокуратура. Специалисты прокуратуры проведут проверку и дадут свое заключение о том, почему произошло подтопление, должны ли были сотрудники административных структур вовремя принять меры, например, по откачке воды, была ли необходимость исследовать ландшафт на наличие грунтовых вод и многое другое», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, как сегодня выглядят затопленные подвалы в домах в Ростовской области.