Житель Ростова на такси застрял в сугробе, угнал авто и снова застрял в сугробе

Мужчина ехал на такси, однако по пути авто застряло в сугробе. Ростовчанин пошел искать помощи и дошел до автосервиса. Там он заметил припаркованный незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Забыв о желании помочь таксисту, мужчина сел в чужую машину и уехал.