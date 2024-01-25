Житель Ростова на такси застрял в сугробе, угнал авто и снова застрял в сугробе

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Ростове полиция задержала 31-летнего местного жителя. Его подозревают в угоне.
Мужчина ехал на такси, однако по пути авто застряло в сугробе. Ростовчанин пошел искать помощи и дошел до автосервиса. Там он заметил припаркованный незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Забыв о желании помочь таксисту, мужчина сел в чужую машину и уехал.
Однако угонщик не справился с машиной и сам увяз в сугробе. Там его задержала полиция.
Сейчас в отношении ростовчанина возбудили уголовное дело.
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