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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Житель Ростова на такси застрял в сугробе, угнал авто и снова застрял в сугробе

Житель Ростова на такси застрял в сугробе, угнал авто и снова застрял в сугробе

25 января 2024, 11:31
Фото: rostovgazeta.ru
Житель Ростова на такси застрял в сугробе, угнал авто и снова застрял в сугробе
Торопившийся житель Ростова решил угнать чужое авто, когда его такси застряло в сугробе, рассказали в полиции.

В Ростове полиция задержала 31-летнего местного жителя. Его подозревают в угоне.

Мужчина ехал на такси, однако по пути авто застряло в сугробе. Ростовчанин пошел искать помощи и дошел до автосервиса. Там он заметил припаркованный незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Забыв о желании помочь таксисту, мужчина сел в чужую машину и уехал.

Однако угонщик не справился с машиной и сам увяз в сугробе. Там его задержала полиция.

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Однако угонщик не справился с машиной и сам увяз в сугробе. Там его задержала полиция.
Видео: МВД Ростовской области

Сейчас в отношении ростовчанина возбудили уголовное дело.

Ранее житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца.

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