Жители Аксайского района показали, как выглядят затопленные подвалы в домах

«Когда сделали платную дорогу и развязку, чтобы в хутор можно было заезжать, все и началось. Раньше же там были водосточные каналы, а их засыпали. Похожая ситуация и в хуторе Дорожный, где раньше был канал, куда уходила вода. К ним теперь тоже пошла грунтовая вода», — говорит жительница хутора.