Жители Аксайского района показали, как выглядят затопленные подвалы в домах

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По словам собеседников, первое подтопление подвалов в хуторе Ленина началось в декабре прошлого года. Однако в январе 2024 ситуация ухудшилась — вода начала прибывать.
«В домах пока еще нет воды, но затоплены все улицы. Погреб у нас всего 1,5 метра глубиной, и сейчас затоплен на 40 сантиметров. Но дело в том, что у кого он глубже, затопления будут больше», — отмечает жительница улицы Пионерской Юлия.
Причиной затопления подвалов в домах дончане считают строительство дороги возле хутора.
«Когда сделали платную дорогу и развязку, чтобы в хутор можно было заезжать, все и началось. Раньше же там были водосточные каналы, а их засыпали. Похожая ситуация и в хуторе Дорожный, где раньше был канал, куда уходила вода. К ним теперь тоже пошла грунтовая вода», — говорит жительница хутора.
Подробнее о подтоплении жилых домов Ростовской области — в большом материале RostovGazeta.