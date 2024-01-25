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Жители Аксайского района показали, как выглядят затопленные подвалы в домах

Жители Аксайского района показали, как выглядят затопленные подвалы в домах

25 января 2024, 10:42
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
Жители Аксайского района показали, как выглядят затопленные подвалы в домах
Подвалы затоплены во всех домах на улице Пионерской в хуторе Ленина Аксайского района, сообщили корреспонденту RostovGazeta местные жители.

По словам собеседников, первое подтопление подвалов в хуторе Ленина началось в декабре прошлого года. Однако в январе 2024 ситуация ухудшилась — вода начала прибывать.

«В домах пока еще нет воды, но затоплены все улицы. Погреб у нас всего 1,5 метра глубиной, и сейчас затоплен на 40 сантиметров. Но дело в том, что у кого он глубже, затопления будут больше», — отмечает жительница улицы Пионерской Юлия.

«В домах пока еще нет воды. Погреб у нас всего 1,5 метра глубиной, и сейчас затоплен на 40 сантиметров», — отмечает жительница улицы Пионерской Юлия.«В домах пока еще нет воды. Погреб у нас всего 1,5 метра глубиной, и сейчас затоплен на 40 сантиметров», — отмечает жительница улицы Пионерской Юлия.
«В домах пока еще нет воды. Погреб у нас всего 1,5 метра глубиной, и сейчас затоплен на 40 сантиметров», — отмечает жительница улицы Пионерской Юлия.«В домах пока еще нет воды. Погреб у нас всего 1,5 метра глубиной, и сейчас затоплен на 40 сантиметров», — отмечает жительница улицы Пионерской Юлия.
«В домах пока еще нет воды. Погреб у нас всего 1,5 метра глубиной, и сейчас затоплен на 40 сантиметров», — отмечает жительница улицы Пионерской Юлия.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Причиной затопления подвалов в домах дончане считают строительство дороги возле хутора.

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«Когда сделали платную дорогу и развязку, чтобы в хутор можно было заезжать, все и началось. Раньше же там были водосточные каналы, а их засыпали. Похожая ситуация и в хуторе Дорожный, где раньше был канал, куда уходила вода. К ним теперь тоже пошла грунтовая вода», — говорит жительница хутора.

Подробнее о подтоплении жилых домов Ростовской области — в большом материале RostovGazeta.

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