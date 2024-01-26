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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Новый автобусный маршрут запустят в Ростове. Рассказываем, где он пройдет

Автобусный маршрут №1А запустят в Ростове. Рассказываем, где он пройдет

26 января 2024, 13:30
Фото: rostovgazeta.ru
Новый автобусный маршрут запустят в Ростове. Рассказываем, где он пройдет

Автобусный маршрут №1А запустят в Ростове

Автобусный маршрут №1А запустят в Ростове с 29 января, сообщает городская администрация.

Новый автобусный маршрут свяжет отдаленные ЖК в северной части города в Ростове с центром города и главным автовокзалом. Автобус пройдет через улицу Вавилова, проспект Нагибина, Ворошиловский проспект и Большую Садовую.

«Схема маршрута установлена с учетом мнения граждан», — обещает городская управа.

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Обслуживать новый маршрут будет МУП «Ростовская транспортная компания».

Выходить на линию в будни будут три сочлененных автобуса вместимостью до 146 человек. В выходные на маршруте будет лишь два автобуса.

Ранее сообщалось, что водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону.

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