Автобусный маршрут №1А запустят в Ростове. Рассказываем, где он пройдет

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Новый автобусный маршрут свяжет отдаленные ЖК в северной части города в Ростове с центром города и главным автовокзалом. Автобус пройдет через улицу Вавилова, проспект Нагибина, Ворошиловский проспект и Большую Садовую.
«Схема маршрута установлена с учетом мнения граждан», — обещает городская управа.
Обслуживать новый маршрут будет МУП «Ростовская транспортная компания».
Выходить на линию в будни будут три сочлененных автобуса вместимостью до 146 человек. В выходные на маршруте будет лишь два автобуса.
Ранее сообщалось, что водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону.