Для реконструкции Вавилова начали сносить жилые дома в Ростове

Напомним, власти Ростова планируют закончить реконструкцию Вавилова в 2025 году, за это время им предстоит переобустроить инженерные коммуникации на участке протяженностью 10,5 километра, на работы по реконструкции потратят 4,3 миллиарда рублей. В настоящий момент все еще продолжается процесс по изъятию и выкупу земли под реконструкцию у владельцев, работы обещают закончить к 1 июня.