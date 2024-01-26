Для реконструкции Вавилова начали сносить жилые дома в Ростове

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В четверг, 25 января, Telegram-канал «Новостройки Ростова» поделился фотографией очевидцев, которые стали свидетелями сноса жилого дома на улице Вавилова. По словам авторов канала, под снос пошло не одно здание, рабочие активно демонтируют жилые дома, чтобы приступить к расширению улицы Вавилова.
Напомним, власти Ростова планируют закончить реконструкцию Вавилова в 2025 году, за это время им предстоит переобустроить инженерные коммуникации на участке протяженностью 10,5 километра, на работы по реконструкции потратят 4,3 миллиарда рублей. В настоящий момент все еще продолжается процесс по изъятию и выкупу земли под реконструкцию у владельцев, работы обещают закончить к 1 июня.
Обращаем внимание, данные о массовом сносе домов пока не получили официального подтверждения, информация уточняется.
После завершения реконструкции Вавилова здесь появится четырехполосная дорога, позволяющая автомобилистам разогнаться до 80 километров в час, при этом трамвайную линию по новой дороге запускать не собираются.