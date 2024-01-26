«Дорога как после бомбежки»: В Ростове асфальт растаял вместе со снегом

«На участке переулка Туапсинского, между улицами Панфиловцев и Малое зеленое кольцо, вся полоса дорожного покрытия при движении на север в глубоких ямах, а перед самым выездом из рощи движение по полосе практически невозможно из-за рытвин», «Улица Лесная от Мадояна до Павлова вся состоит из огромных ям. Благодаря тому, что ее не чистят, и некоторые граждане сливают на нее нечто, по этой дороге невозможно проехать», — пожаловались ростовчане, и это только часть обращений, что появились на портале благоустройства за последние двое суток.