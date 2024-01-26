«Дорога как после бомбежки»: В Ростове асфальт растаял вместе со снегом

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Напомним, уже несколько дней в Ростове наблюдается потепление, толстый слой снега и льда начал таять и открыл горожанам вид на новые проблемы — массовое появление ям на дорогах. Где-то размыло плохо отремонтированный асфальт, где-то новые дороги, но ситуация везде одна и та же — ростовчане оставляют десятки сообщений с жалобами на состояние городских дорог.
«В начале улицы Петрожицкого снова дорога как после бомбежки. Скоро единственный автобус №70 не будет подниматься на поселок из-за ям», «На светофоре пересечение Нижненольная/Закруткина на светофоре огромная яма, без колёс люди могут остаться!», «Вы вообще за дорогой, начиная от моста по Сарьяна и Мясникова, не следите!», — возмутились жители Пролетарского района Ростова, потребовав чиновников провести проверку состояния дорог и ямочный ремонт, чтобы дороги снова стали безопасными как для водителей, так и для пешеходов.
Не лучше оказалась ситуация и у соседей в Первомайском районе, по словам местных жителей, дорожное покрытие улицы Ректорской от поворота с Днепровского просто уничтожено непогодой и автомобилями.
«Ямы настолько глубокие и большие, что машины разбивают колеса, зачастую скрыты водой», — рассказали ростовчане, добавив, что аварийный участок находится рядом со школой.
Такая же проблема возникла и в поселке Орджоникидзе, там провалилась дорога на участке Арефьева в границах улиц 26 июня и Волжской, серия ям возникла и в границах улиц Камской и Глинки.
«На участке переулка Туапсинского, между улицами Панфиловцев и Малое зеленое кольцо, вся полоса дорожного покрытия при движении на север в глубоких ямах, а перед самым выездом из рощи движение по полосе практически невозможно из-за рытвин», «Улица Лесная от Мадояна до Павлова вся состоит из огромных ям. Благодаря тому, что ее не чистят, и некоторые граждане сливают на нее нечто, по этой дороге невозможно проехать», — пожаловались ростовчане, и это только часть обращений, что появились на портале благоустройства за последние двое суток.
Ранее власти обвинили морозы в разрушении ростовских дорог.