Эксперты рассказали, где самое дешевое мясо в Ростовской области

Из данных следует, что килограмм говядины в среднем по региону стоит 504,46 рубля. Дешевле всего его выйдет купить в Волгодонске (487,13 рубля) и Шахтах (487,65 рубля). Больше других за килограмм говядины заплатят жители Таганрога — 516,29 рубля. В Ростове тот же вес мяса выйдет в примерно 509,59 рубля.