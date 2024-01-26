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Эксперты рассказали, где самое дешевое мясо в Ростовской области

Эксперты рассказали, где самое дешевое мясо в Ростовской области

26 января 2024, 09:50
Фото: Adrian Snood/CC BY 2.0/flickr.com
Эксперты рассказали, где самое дешевое мясо в Ростовской области
Самую дешевую говядину можно найти в январе в Волгодонске, а свинину в Ростове, следует из данных Ростовстата.

Ростовстат опубликовал средние цены на продукты в Ростовской области, актуальные на конец января.

Из данных следует, что килограмм говядины в среднем по региону стоит 504,46 рубля. Дешевле всего его выйдет купить в Волгодонске (487,13 рубля) и Шахтах (487,65 рубля). Больше других за килограмм говядины заплатят жители Таганрога — 516,29 рубля. В Ростове тот же вес мяса выйдет в примерно 509,59 рубля.

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Средняя цена на свинину в регионе зафиксировалась на отметке в 357,97 рубля. Рекордсменом по стоимости этого вида мяса стало Миллерово, там за килограмм свинины просят 370,72 рубля. Самую дешевую же свинину можно найти в Ростове (345,23 рубля), Сальске (361,04 рубля) и Шахтах (366,33 рубля).

Дешевле всего в регионе стоит охлажденная курица — 204,81 рубля за килограмм. За еще более низкую цену ее можно найти в Миллерово и Ростове, там за килограмм просят 199 рублей. Самые высокие цены на курицу зафиксированы в Сальске — 214,95 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось, что сыр и капуста за месяц резко подорожали в Ростовской области.

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