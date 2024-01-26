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Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

Дончане заявили, что подтопление в Ростовской области может стать бедой для всего региона

«Это будет страшно»: в затопленных донских хуторах опасаются гигиенической катастрофы

26 января 2024, 17:40
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
Дончане заявили, что подтопление в Ростовской области может стать бедой для всего региона

В затопленных донских хуторах опасаются гигиенической катастрофы

Жители хутора Красный Крым в Мясниковском районе с прошлого года самостоятельно откачивают большие объемы грунтовых вод. Люди считают, что если проблему срочно не решить, это может привести к необратимым последствиям для всей Ростовской области. Об этом они сообщили корреспонденту RostovGazeta.

Хуторяне рассказывают, что из-за затопления улиц в Красном Крыму Мясниковского района, у многих нет возможности готовить еду, пользоваться туалетом и душем.

«Я проехал по основным улицам поселка. Вижу, как люди пытаются сами чистить территории, но это мало что дает. У многих во дворах работают по несколько насосов на откачку воды. И самое главное — стоит четкий запах канализации. Сливные ямы заполнены практически под самый верх», — говорит жители хутора Тимур.

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Собеседник делится мнением, что если содержимое сливных ям с септиком пойдет наверх по улицам укрытым водой, это может привести к страшным последствиям.

Сливные ямы в некоторых дворах Красного Крыма забиты практически под самый верх Сливные ямы в некоторых дворах Красного Крыма забиты практически под самый верх
Сливные ямы в некоторых дворах Красного Крыма забиты практически под самый верх Сливные ямы в некоторых дворах Красного Крыма забиты практически под самый верх
Из-за воды в подвалах перестают работать котельные, выходят из строя бытовые приборы Из-за воды в подвалах перестают работать котельные, выходят из строя бытовые приборы
Сливные ямы в некоторых дворах Красного Крыма забиты практически под самый верх
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Жители жалуются, что из-за воды перестают работать котельные в цокольных этажах и подвалах. У многих выходят из строя бытовые приборы и техника, портятся продукты. Гибнут посадки, которые не могут расти в заболоченной почве.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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#Новости#Дарья Демидова
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