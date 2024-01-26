«Это будет страшно»: в затопленных донских хуторах опасаются гигиенической катастрофы

«Я проехал по основным улицам поселка. Вижу, как люди пытаются сами чистить территории, но это мало что дает. У многих во дворах работают по несколько насосов на откачку воды. И самое главное — стоит четкий запах канализации. Сливные ямы заполнены практически под самый верх», — говорит жители хутора Тимур.