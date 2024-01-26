«Это будет страшно»: в затопленных донских хуторах опасаются гигиенической катастрофы

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Хуторяне рассказывают, что из-за затопления улиц в Красном Крыму Мясниковского района, у многих нет возможности готовить еду, пользоваться туалетом и душем.
«Я проехал по основным улицам поселка. Вижу, как люди пытаются сами чистить территории, но это мало что дает. У многих во дворах работают по несколько насосов на откачку воды. И самое главное — стоит четкий запах канализации. Сливные ямы заполнены практически под самый верх», — говорит жители хутора Тимур.
Собеседник делится мнением, что если содержимое сливных ям с септиком пойдет наверх по улицам укрытым водой, это может привести к страшным последствиям.
Жители жалуются, что из-за воды перестают работать котельные в цокольных этажах и подвалах. У многих выходят из строя бытовые приборы и техника, портятся продукты. Гибнут посадки, которые не могут расти в заболоченной почве.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.