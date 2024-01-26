Грузовик с водителем провалился в огромную яму на дороге в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Они пожаловались на состояние дорог в хуторе Ленинаван, где на поврежденном асфальте появились огромные провалы. В один из них угодил грузовик колесами по правой стороне.
Судя по размещенной в Сети фотографии, самостоятельно вытащить машину водитель теперь не сможет.
«Это лежачие полицейские, но только наоборот», — пошутили пользователи в комментариях. Но другим было не до смеха, так как они рассказали о глобальной проблеме.
«Весь Ростов и область в таких ямах», — пишут водители.
«Уже просто слов нет, одни эмоции», — заявили ростовчане.
Ранее стало известно, что водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону.