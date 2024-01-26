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Published Сегодня, 13:49

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Updated Сегодня, 13:51

Грузовик провалился в огромную яму на дороге в Ростовской области

Грузовик с водителем провалился в огромную яму на дороге в Ростовской области

26 января 2024, 13:49
Фото: ТГ «Ростов Главный»
Грузовик провалился в огромную яму на дороге в Ростовской области
В Ростовской области на одной из разбитых дорог в яму провалился грузовой автомобиль, сообщили водители в соцсетях.

Они пожаловались на состояние дорог в хуторе Ленинаван, где на поврежденном асфальте появились огромные провалы. В один из них угодил грузовик колесами по правой стороне.

Судя по размещенной в Сети фотографии, самостоятельно вытащить машину водитель теперь не сможет.

«Это лежачие полицейские, но только наоборот», — пошутили пользователи в комментариях. Но другим было не до смеха, так как они рассказали о глобальной проблеме.

Водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону
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«Весь Ростов и область в таких ямах», — пишут водители.

«Уже просто слов нет, одни эмоции», — заявили ростовчане.

Ранее стало известно, что водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дороги#Водители#Грузовик#Ямы
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