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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:36

Искусственный интеллект внедрят в работу судебных участков в Ростовской области

Искусственный интеллект внедрят в работу судебных участков в Ростовской области

26 января 2024, 05:32
Фото: 1MI
В Ростовской области на 230 судебных участках мировых судей появится система распознавания речи, сообщили в облправительстве.

Эта система будет работать на основе искусственного интеллекта. Эта информация прозвучала на совещании, где рассмотрели результаты работы департамента по обеспечению деятельности мировых судей.

Также стало известно, что за прошлый год в бюджет после решений о вынесенных штрафов поступило 142 миллиона рублей. Кроме того, в зданиях судебных участков провели ремонт и потратили на это три миллиона рублей.

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Что касается планов на этот год, то планируется обновить несколько зданий судебных участков. Всего на эти цели выделят более 68 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 миллиардов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бюджет#Искусственный интеллект#Штрафы#Суды#Потепление
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