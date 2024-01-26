Искусственный интеллект внедрят в работу судебных участков в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:36
Эта система будет работать на основе искусственного интеллекта. Эта информация прозвучала на совещании, где рассмотрели результаты работы департамента по обеспечению деятельности мировых судей.
Также стало известно, что за прошлый год в бюджет после решений о вынесенных штрафов поступило 142 миллиона рублей. Кроме того, в зданиях судебных участков провели ремонт и потратили на это три миллиона рублей.
Что касается планов на этот год, то планируется обновить несколько зданий судебных участков. Всего на эти цели выделят более 68 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 миллиардов рублей.