Медбрат рассказал, как именно супруги Евсюковы из Волгодонска погибли в Афганистане

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Напомним, что самолет летел из Таиланда в Москву, но потерпел крушение. Членам экипажа удалось выжить, погибли пассажиры — супруги из Ростовской области Анатолий и Анна Евсюковы.
Пилот Аркадий Грачев и фельдшер Игорь Сывороткин дали первое интервью после крушения. Канал опубликовал видео, на котором они рассказали, что их изначально искали не по тем координатам.
«Мы спасались от жуткого мороза, сжигая шнурки, шли через глубокий снег с высоты 4000 метров до ближайшей деревни. Во время крушения Анна погибла сразу, а тело ее мужа нашли только через 24 часа — его выбросило из самолета и прижало крылом», — пишет канал со ссылкой на членов экипажа.
О том, как рухнул самолет, читайте в материале по ссылке.