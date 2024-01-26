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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:32

Медбрат рассказал, как погибли супруги Евсюковы из Волгодонска при крушении самолета

Медбрат рассказал, как именно супруги Евсюковы из Волгодонска погибли в Афганистане

26 января 2024, 08:30
Фото: Местные власти Афганистана
Медбрат рассказал, как погибли супруги Евсюковы из Волгодонска при крушении самолета

Медбрат рассказал, как погибли супруги из Волгодонска при крушении самолета

Фельдшер из разбившегося самолета в Афганистане раскрыл подробности гибели супругов Евсюковых из Волгодонска, сообщает Mash.

Напомним, что самолет летел из Таиланда в Москву, но потерпел крушение. Членам экипажа удалось выжить, погибли пассажиры — супруги из Ростовской области Анатолий и Анна Евсюковы.

Пилот Аркадий Грачев и фельдшер Игорь Сывороткин дали первое интервью после крушения. Канал опубликовал видео, на котором они рассказали, что их изначально искали не по тем координатам.

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«Мы спасались от жуткого мороза, сжигая шнурки, шли через глубокий снег с высоты 4000 метров до ближайшей деревни. Во время крушения Анна погибла сразу, а тело ее мужа нашли только через 24 часа — его выбросило из самолета и прижало крылом», — пишет канал со ссылкой на членов экипажа.

О том, как рухнул самолет, читайте в материале по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Волгодонск#Таиланд#Происшествия#Афганистан
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