Медбрат рассказал, как именно супруги Евсюковы из Волгодонска погибли в Афганистане

«Мы спасались от жуткого мороза, сжигая шнурки, шли через глубокий снег с высоты 4000 метров до ближайшей деревни. Во время крушения Анна погибла сразу, а тело ее мужа нашли только через 24 часа — его выбросило из самолета и прижало крылом», — пишет канал со ссылкой на членов экипажа.