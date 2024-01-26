Мокрый снег и дожди обрушатся на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:03
В пятницу, 26 января, представители компании «Автодор» объявили, что ближайшие сутки на федеральной трассе М-4 «Дон» будут сохраняться неблагоприятные погодные условия. На дороги обрушится мокрый снег, который может стать причиной пробок в Ростовской области и Краснодарском крае. Кроме того, дончан и гостей региона ожидают дожди.
Жителей региона и автомобилистов просят проявить осторожность во время непогоды, обязательно следить за дорожной обстановкой и информационными табло, а также отказаться от быстрой езды и резких маневров, способных спровоцировать аварии на трассе. Водителей также просят выбирать безопасную скорость и сохранять дистанцию с другими транспортными средствами, чтобы избежать столкновений.
Ранее в Ростовской области из-за аварии с зерновозом возникла огромная пробка.