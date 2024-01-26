Мокрый снег и дожди обрушатся на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Жителей региона и автомобилистов просят проявить осторожность во время непогоды, обязательно следить за дорожной обстановкой и информационными табло, а также отказаться от быстрой езды и резких маневров, способных спровоцировать аварии на трассе. Водителей также просят выбирать безопасную скорость и сохранять дистанцию с другими транспортными средствами, чтобы избежать столкновений.