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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Молился остаться в живых: боец поп-ММА, упавший с 10 этажа в Ростове, вышел на связь

«Молился»: боец поп-ММА Веном из Ростова рассказал, о чем думал, падая с 10 этажа

26 января 2024, 15:46
Фото: t.me/shot_shot
Молился остаться в живых: боец поп-ММА, упавший с 10 этажа в Ростове, вышел на связь

Боец поп-ММА из Ростова Веном рассказал, о чем думал, падая с 10 этажа

Боец поп-ММА Магомед Зайналов переведен из реанимации в обычную палату, о своем падении с 10-го этажа в Ростове и реабилитации он рассказал SHOT.

Боец поп-ММА Магомед Зайналов, известный как Веном, переведен продолжает реабилитацию в Ростове после падения с балкона многоэтажки. Ему провели четыре операции, впереди еще три. Врачи опасаются, что спортсмен навсегда останется хромым.

Врач объяснил, как выжил боец поп-ММА после падения с 10 этажа в Ростове
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Сам Зайналов рассказал, что когда летел с десятого этажа, «молился, чтобы выжить». Врачи называют чудом, что боец смог выжить после такого падения. Сам он заверил, что сделает все возможное для возвращения на ринг.

Напомним, Зайналов упал с балкона десятого этажа 24 января. Молодой человек пытался достать своего кота с водостока и сорвался вниз. Он упал на припаркованное под окнами авто. Именно это и спасло ему жизнь. лобовое стекло с капотом Самортизировали удар. Однако Зайналов сломал обе ноги и повредил таз.

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