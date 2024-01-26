«Молился»: боец поп-ММА Веном из Ростова рассказал, о чем думал, падая с 10 этажа

Напомним, Зайналов упал с балкона десятого этажа 24 января. Молодой человек пытался достать своего кота с водостока и сорвался вниз. Он упал на припаркованное под окнами авто. Именно это и спасло ему жизнь. лобовое стекло с капотом Самортизировали удар. Однако Зайналов сломал обе ноги и повредил таз.