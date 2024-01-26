На пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В пятницу, 26 января, около 07.20 мск на улице Заводской, 275 в Батайске произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-21014, по предварительной информации, сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Удар был такой силы, что 10-летний ребенок погиб от полученных травм до приезда медиков. Сейчас полиции предстоит установить обстоятельства трагедии.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают дончанам, что при приближении к пешеходному переходу и «желтом» сигнале светофора водителям следует сбросить скорость и внимательно следить за обстановкой, чтобы не допустить трагедии и не причинить вред здоровью пешеходов.
Ранее на свободу выпустили бывшего сотрудника полиции, который сбил человека и спрятал труп.