На пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают дончанам, что при приближении к пешеходному переходу и «желтом» сигнале светофора водителям следует сбросить скорость и внимательно следить за обстановкой, чтобы не допустить трагедии и не причинить вред здоровью пешеходов.