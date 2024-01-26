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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

На пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика

На пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика

26 января 2024, 09:16
Фото: ГИБДД по Ростовской области
На пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика
В Батайске под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

В пятницу, 26 января, около 07.20 мск на улице Заводской, 275 в Батайске произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-21014, по предварительной информации, сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Удар был такой силы, что 10-летний ребенок погиб от полученных травм до приезда медиков. Сейчас полиции предстоит установить обстоятельства трагедии.

На пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика
Видео: ГИБДД по Ростовской области
Водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя в Ростовской области
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В пятницу, 26 января, около 07.20 мск на улице Заводской, 275 в Батайске произошло смертельное ДТП.
Видео: ТГ канал «Мой Батайск»

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают дончанам, что при приближении к пешеходному переходу и «желтом» сигнале светофора водителям следует сбросить скорость и внимательно следить за обстановкой, чтобы не допустить трагедии и не причинить вред здоровью пешеходов.

Ранее на свободу выпустили бывшего сотрудника полиции, который сбил человека и спрятал труп.

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