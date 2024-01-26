На свободу вышел экс-полицейский, который на Дону сбил человека и спрятал труп

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
По информации издания, в кассации изменили приговор фигуранту, которого перевели из колонии общего режима в колонию-поселения. Говорится, что в результате ему пересчитали срок и освободили.
«Наказание принято считать отбытым. Решением суда фигурант освобожден из-под стражи», — говорится в публикации.
Напомним, что в 2019 году полицейский на Mercedes ехал по дороге Ростов — Азов и сбил человека, который шел вдоль проезжей части. Сотрудник отвез тело погибшего в лес.
Но через некоторое время обнаружили труп и возбудили уголовное дело. Тогда водителя приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии.