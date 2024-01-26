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На свободу вышел экс-полицейский, который на Дону сбил человека и спрятал труп

На свободу вышел экс-полицейский, который на Дону сбил человека и спрятал труп

26 января 2024, 07:31
Фото: мвд.рф
На свободу вышел экс-полицейский, который на Дону сбил человека и спрятал труп
На свободу выпустили бывшего полицейского, который на автомобиле в Ростовской области сбил насмерть человека, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, в кассации изменили приговор фигуранту, которого перевели из колонии общего режима в колонию-поселения. Говорится, что в результате ему пересчитали срок и освободили.

«Наказание принято считать отбытым. Решением суда фигурант освобожден из-под стражи», — говорится в публикации.

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Напомним, что в 2019 году полицейский на Mercedes ехал по дороге Ростов — Азов и сбил человека, который шел вдоль проезжей части. Сотрудник отвез тело погибшего в лес.

Но через некоторое время обнаружили труп и возбудили уголовное дело. Тогда водителя приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Полицейский#Уголовное дело#Нарушение правил дорожного движения#Происшествия
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