Названы популярные вакансии для пенсионеров в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В Ростовской области представлено более шести тысяч вакансии для пенсионеров. В условиях жесткого дефицита кадров работодатели охотнее берут к себе соискателей в возрасте от 60 лет. Свою роль играет и их значительный опыт работы. При этом аналитики отмечают и рост вакансий, где опыт работы совсем не требуется, а кандидата в возрасте обучат необходимым навыкам с нуля.
Преподаватель по подготовке к школе
В ростовских образовательных центрах готовы предложить работу опытным педагогам. Им предстоит готовить детей к школе: обучать письму, чтению, счету, проводить развивающие уроки. Занятия там проходят в мини-группах два раза в неделю. Зарплату могут платить еженедельно и раз в месяц.
Инженер
Инженера ОТК со стажем работы на производстве и средне-техническим образованием ищут на предприятии по выпуску металлоизделий в Ростове. Специалисту предстоит контролировать качество поступающего сырья и изготавливаемой продукции, работать с технической документацией. Зарплата там составляет до 55 тысяч рублей.
Делопроизводитель
Пенсионера готовы рассмотреть в должности делопроизводителя в детском саду в Таганроге. От него требуются навыки работы в системе электронного документооборота «Дело». Там нужно будет вести базу данных входящих и исходящих документов, формировать личные дела, заниматься архивированием, оформлять трудовые договоры и прочее. Зарплата на этой должности составляет 38,5 тысячи рублей в месяц.
Швея
Швея со стажем и образованием требуется на предприятии по пошиву джинсовой одежды в Батайске. Также работодатель готов рассмотреть кандидата с бытовым швейным опытом и обучить его работать в потоке. Новичку во время стажировки платят 20 тысяч рублей, а опытному мастеру — от 30 тысяч рублей. Рабочий график на предприятии стандартный: 5/2 с 8.00 до 17.00.
Инструктор по вождению
Пенсионера с солидным водительским стажем возьмут на должность инструктора по вождению в автошколе в Ростовской области. Соискатель должен идеально знать ПДД и техническое устройство автомобиля. Инструктор может трудиться по индивидуальному графику, который можно согласовать с работодателем.
Шлифовщик-сборщик
Соискатели пенсионного возраста могут претендовать на вакансию шлифовщика-сборщика на производственном предприятии в Ростове. Сотруднику предстоит шлифовать заготовки из дерева на станках ручным способом, а также собирать готовые изделия. Работа, как указывается в вакансии, подходит и мужчинам, и женщинам.
Администратор химчистки
Администратор пункта приёма химчистки в Ростове может рассчитывать на оплату в 1500 рублей в день плюс премии. Работодатель готов представить обучение за свой счет и оплачиваемую стажировку. Сотруднику предстоит принимать и выдавать заказы, оформлять квитанции и договоры с клиентами. От соискателя ждут ответственного подхода к работе и внимательности.
Сотрудник парковки
Пенсионеру в Ростове предлагают вакансию сторожа парковки гостиничного комплекса. В его обязанности входит открытие и закрытие ворот и шлагбаума, контроль размещения транспорта на стоянке. Среди плюсов вакансии комфортное рабочее место с холодильником, СВЧ-печью, сплит-системой и компьютером.
Продавец-консультант
В Таганроге пенсионеры могут найти работу в сети книжных магазинов. Опыт работы на соответствующей должности при этом не обязателен. Зарплата на должности составляет 27 тысяч рублей в месяц, среди других бонусов — корпоративные скидки на продукцию. Продавца-консультанта готовы обучить на месте. Помимо работы с покупателями, ему предстоит заниматься заказом, приёмом и выкладкой товаров и проводить инвентаризации.
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