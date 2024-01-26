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Названы популярные вакансии для пенсионеров в Ростовской области

Названы популярные вакансии для пенсионеров в Ростовской области

26 января 2024, 08:01
Фото: rostovgazeta.ru
Названы популярные вакансии для пенсионеров в Ростовской области
В Ростовской области соискатели пенсионного возраста могут найти работу практически во всех сферах и на различных условиях, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

В Ростовской области представлено более шести тысяч вакансии для пенсионеров. В условиях жесткого дефицита кадров работодатели охотнее берут к себе соискателей в возрасте от 60 лет. Свою роль играет и их значительный опыт работы. При этом аналитики отмечают и рост вакансий, где опыт работы совсем не требуется, а кандидата в возрасте обучат необходимым навыкам с нуля.

Вакансии для профильных специалистов

Преподаватель по подготовке к школе

В ростовских образовательных центрах готовы предложить работу опытным педагогам. Им предстоит готовить детей к школе: обучать письму, чтению, счету, проводить развивающие уроки. Занятия там проходят в мини-группах два раза в неделю. Зарплату могут платить еженедельно и раз в месяц.

Инженер

Инженера ОТК со стажем работы на производстве и средне-техническим образованием ищут на предприятии по выпуску металлоизделий в Ростове. Специалисту предстоит контролировать качество поступающего сырья и изготавливаемой продукции, работать с технической документацией. Зарплата там составляет до 55 тысяч рублей.

Инженера ОТК. Зарплата там составляет до 55 тысяч рублей.Инженера ОТК. Зарплата там составляет до 55 тысяч рублей.
Инженера ОТК. Зарплата там составляет до 55 тысяч рублей.
Фото: Pxhere
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Делопроизводитель

Пенсионера готовы рассмотреть в должности делопроизводителя в детском саду в Таганроге. От него требуются навыки работы в системе электронного документооборота «Дело». Там нужно будет вести базу данных входящих и исходящих документов, формировать личные дела, заниматься архивированием, оформлять трудовые договоры и прочее. Зарплата на этой должности составляет 38,5 тысячи рублей в месяц.

Швея

Швея со стажем и образованием требуется на предприятии по пошиву джинсовой одежды в Батайске. Также работодатель готов рассмотреть кандидата с бытовым швейным опытом и обучить его работать в потоке. Новичку во время стажировки платят 20 тысяч рублей, а опытному мастеру — от 30 тысяч рублей. Рабочий график на предприятии стандартный: 5/2 с 8.00 до 17.00.

Швея со стажем и образованием требуется на предприятии по пошиву джинсовой одежды в БатайскеШвея со стажем и образованием требуется на предприятии по пошиву джинсовой одежды в Батайске
Швея со стажем и образованием требуется на предприятии по пошиву джинсовой одежды в Батайске
Фото: wikimedia.org / Павел Федоров/АО «Обувная фирма „Юничел“/cc by 4.0

Инструктор по вождению

Пенсионера с солидным водительским стажем возьмут на должность инструктора по вождению в автошколе в Ростовской области. Соискатель должен идеально знать ПДД и техническое устройство автомобиля. Инструктор может трудиться по индивидуальному графику, который можно согласовать с работодателем.

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Вакансии для кандидатов без специальных навыков

Шлифовщик-сборщик

Соискатели пенсионного возраста могут претендовать на вакансию шлифовщика-сборщика на производственном предприятии в Ростове. Сотруднику предстоит шлифовать заготовки из дерева на станках ручным способом, а также собирать готовые изделия. Работа, как указывается в вакансии, подходит и мужчинам, и женщинам.

Администратор химчистки

Администратор пункта приёма химчистки в Ростове может рассчитывать на оплату в 1500 рублей в день плюс премии. Работодатель готов представить обучение за свой счет и оплачиваемую стажировку. Сотруднику предстоит принимать и выдавать заказы, оформлять квитанции и договоры с клиентами. От соискателя ждут ответственного подхода к работе и внимательности.

Сотрудник парковки

Пенсионеру в Ростове предлагают вакансию сторожа парковки гостиничного комплекса. В его обязанности входит открытие и закрытие ворот и шлагбаума, контроль размещения транспорта на стоянке. Среди плюсов вакансии комфортное рабочее место с холодильником, СВЧ-печью, сплит-системой и компьютером.

Пенсионеру в Ростове предлагают вакансию сторожа парковки гостиничного комплекса.Пенсионеру в Ростове предлагают вакансию сторожа парковки гостиничного комплекса.
Пенсионеру в Ростове предлагают вакансию сторожа парковки гостиничного комплекса.
Фото: 1MI
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Продавец-консультант

В Таганроге пенсионеры могут найти работу в сети книжных магазинов. Опыт работы на соответствующей должности при этом не обязателен. Зарплата на должности составляет 27 тысяч рублей в месяц, среди других бонусов — корпоративные скидки на продукцию. Продавца-консультанта готовы обучить на месте. Помимо работы с покупателями, ему предстоит заниматься заказом, приёмом и выкладкой товаров и проводить инвентаризации.

Ранее в Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала.

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