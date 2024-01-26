Названы популярные вакансии для пенсионеров в Ростовской области

В Ростовской области представлено более шести тысяч вакансии для пенсионеров. В условиях жесткого дефицита кадров работодатели охотнее берут к себе соискателей в возрасте от 60 лет. Свою роль играет и их значительный опыт работы. При этом аналитики отмечают и рост вакансий, где опыт работы совсем не требуется, а кандидата в возрасте обучат необходимым навыкам с нуля.