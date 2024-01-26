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Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Оригинальный состав группы «КИНО» выступит в Ростове

Оригинальный состав группы «КИНО» выступит в Ростове

26 января 2024, 17:21
Фото: ВКонтакте «Группа КИНО»
Оригинальный состав группы «КИНО» выступит в Ростове
В мае в Ростове концерт даст группа «КИНО», сообщается в социальных сетях коллектива.

В рамках всероссийского тура в Ростове приедет группа «КИНО» в своем оригинальном составе. Коллектив рассказал, что представит в городе новую программу. Более того, Ростов и Краснодар будут первыми городами, которые смогут ее лицезреть. Уже позже программу отыграют в Москве, Питере и других городах.

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В Ростове концерт состоится 18 мая в КСК «Экспресс». Стоимость билетов на мероприятие варьируется от полутора тысяч до шести с половиной тысяч рублей.

Ранее в Ростове-на-Дону отменили концерт рэпера Кишлака после массового отравления на его концерте. Помощь понадобилась десяти фанатам артиста.

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