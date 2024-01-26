Оригинальный состав группы «КИНО» выступит в Ростове

В рамках всероссийского тура в Ростове приедет группа «КИНО» в своем оригинальном составе. Коллектив рассказал, что представит в городе новую программу. Более того, Ростов и Краснодар будут первыми городами, которые смогут ее лицезреть. Уже позже программу отыграют в Москве, Питере и других городах.