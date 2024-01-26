Почти 54 млн рублей потратит администрация Ростова на покупку «Москвичей» и Haval

Согласно данным закупки, «Москвичи» хотят закупить в белом цвете, они должны быть оснащены подушками безопасности, климат-контролем, зеркалами с подогревом, а также антиблокировочной и антипробуксовочной системами. Haval должны быть черными, комплектация должна быть та же, что и у «Москвичей», вдобавок у них должны быть датчики парковки, система курсовой устойчивости и помощи при спуске и подъеме, а также роботизированная коробка передач.