Почти 54 млн рублей потратит администрация Ростова на покупку «Москвичей» и Haval

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В четверг, 25 января, МКУ «Городское хозяйственное управление Ростова-на-Дону» объявило два аукциона для поиска поставщиков автомобилей. Власти планируют закупить 15 «Москвич 6» или их эквиваленты за 46,65 миллиона рублей, а также два автомобиля Haval максимальной стоимостью 7,24 миллиона рублей.
Согласно данным закупки, «Москвичи» хотят закупить в белом цвете, они должны быть оснащены подушками безопасности, климат-контролем, зеркалами с подогревом, а также антиблокировочной и антипробуксовочной системами. Haval должны быть черными, комплектация должна быть та же, что и у «Москвичей», вдобавок у них должны быть датчики парковки, система курсовой устойчивости и помощи при спуске и подъеме, а также роботизированная коробка передач.
Прием заявок на поставку закроют 2 февраля, победителя аукциона выберут через три дня.
Ранее Минприроды Ростовской области получило новые автомобили.