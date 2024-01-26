rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Почти 54 млн рублей потратит администрация Ростова на покупку «Москвичей» и Haval

Почти 54 млн рублей потратит администрация Ростова на покупку «Москвичей» и Haval

26 января 2024, 07:05
Фото: 1MI
Почти 54 млн рублей потратит администрация Ростова на покупку «Москвичей» и Haval
В Ростове администрация хочет купить «Москвич 6» и Haval, обновление автопарка обойдется властям в 53,89 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале закупок.

В четверг, 25 января, МКУ «Городское хозяйственное управление Ростова-на-Дону» объявило два аукциона для поиска поставщиков автомобилей. Власти планируют закупить 15 «Москвич 6» или их эквиваленты за 46,65 миллиона рублей, а также два автомобиля Haval максимальной стоимостью 7,24 миллиона рублей.

Согласно данным закупки, «Москвичи» хотят закупить в белом цвете, они должны быть оснащены подушками безопасности, климат-контролем, зеркалами с подогревом, а также антиблокировочной и антипробуксовочной системами. Haval должны быть черными, комплектация должна быть та же, что и у «Москвичей», вдобавок у них должны быть датчики парковки, система курсовой устойчивости и помощи при спуске и подъеме, а также роботизированная коробка передач.

В Ростовской области в 2023 году стали чаще продавать автомобили с пробегом
Узнать подробнее

Прием заявок на поставку закроют 2 февраля, победителя аукциона выберут через три дня.

Ранее Минприроды Ростовской области получило новые автомобили.

Читайте также:
Только каждая восьмая семья в Ростовской области может позволить себе машину в кредитК 2030 году половина жителей Ростовской области обзаведется автомобилямиTesla и Maybach стали доступнее для жителей Ростовской области в 2023 году
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Закупки#Бюджет#Транспорт#Покупка автомобиля#Последние новости Ростова на сегодня#Аукцион#Москвич#Ростов#Происшествия#Автопарк
Подпишитесь
В Ростове медики шокируют низкими зарплатами, а на Дону фиксируют вспышку кори
Вчера, 15:36
В Ростове создали новую футбольную команду
Вчера, 16:05
«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов
Вчера, 16:26
Врачи ГБСМП Ростова спасли женщине палец, откушенный собакой
Вчера, 17:57
В Германии заявили, что не знают об обмене ракетами, способными долететь до Ростова
Вчера, 18:43
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала передавать ключи от квартир в ЖК «Западные Аллеи»
Вчера, 15:32