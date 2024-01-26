Построенный до революции Дом сестер милосердия снесли в Ростове

Дом ранее имел статус объекта культурного наследия. Однако в начале 2010-х годов этого статуса его лишили. Во многом поэтому уникальное здание не удалось защитить от сноса. Градозащитники просили включить дом в список зданий, которым нужна государственная охрана. Однако этого сделано не было.