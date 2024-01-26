Построенный до революции Дом сестер милосердия снесли в Ростове

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Сегодня в Ростове был снесен дом на улице Тельмана, 41. Уникальное здание имело огромную историю, его построили в 1915 году. Оно также известно как Дом общины сестер милосердия Общества Красного Креста.
«Своей архитектурой он сильно выделялся среди окружающей застройки. Запоминающимся элементом здания был выложенный красным кирпичом крест — символ одного из старейших гуманитарных движений», — объясняют активисты «МойФасад».
Дом ранее имел статус объекта культурного наследия. Однако в начале 2010-х годов этого статуса его лишили. Во многом поэтому уникальное здание не удалось защитить от сноса. Градозащитники просили включить дом в список зданий, которым нужна государственная охрана. Однако этого сделано не было.
«Город N» пишет, что теперь на участке начнется «реконструкция» под многоэтажку с автостоянкой. Но эта информация пока не получила официального подтверждения.
Ранее урбанист объяснил, почему в центре Ростова снесли исторические здания ради музея.