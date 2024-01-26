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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

Уничтоженный дом на Тельмана, 41 в Ростове

Построенный до революции Дом сестер милосердия снесли в Ростове

26 января 2024, 16:15
Фото: «МойФасад»
Уничтоженный дом на Тельмана, 41 в Ростове
В Ростове на Тельмана снесли уникальный старинный дом, сообщили активисты «МойФасад».

Сегодня в Ростове был снесен дом на улице Тельмана, 41. Уникальное здание имело огромную историю, его построили в 1915 году. Оно также известно как Дом общины сестер милосердия Общества Красного Креста.

«Своей архитектурой он сильно выделялся среди окружающей застройки. Запоминающимся элементом здания был выложенный красным кирпичом крест — символ одного из старейших гуманитарных движений», — объясняют активисты «МойФасад».

Дом ранее имел статус объекта культурного наследия. Однако в начале 2010-х годов этого статуса его лишили.Дом ранее имел статус объекта культурного наследия. Однако в начале 2010-х годов этого статуса его лишили.
Дом ранее имел статус объекта культурного наследия. Однако в начале 2010-х годов этого статуса его лишили.
Фото: «МойФасад»

Дом ранее имел статус объекта культурного наследия. Однако в начале 2010-х годов этого статуса его лишили. Во многом поэтому уникальное здание не удалось защитить от сноса. Градозащитники просили включить дом в список зданий, которым нужна государственная охрана. Однако этого сделано не было.

«Город N» пишет, что теперь на участке начнется «реконструкция» под многоэтажку с автостоянкой. Но эта информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее урбанист объяснил, почему в центре Ростова снесли исторические здания ради музея.

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