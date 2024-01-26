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Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Предприятиям в Ростовской области помогут нарастить темпы производства яиц

Предприятиям в Ростовской области помогут массово производить яйца

26 января 2024, 17:45
Фото: 1MI
Предприятиям в Ростовской области помогут нарастить темпы производства яиц
Предприятиям в Ростовской области помогут нарастить темпы производства яиц, рассказал «Интерфакс-Юг» министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Из-за нестабильной ситуации с ценами на яйца в Ростовской области решили помогать птицеводческим хозяйствам с их производством. Сами предприятия будут модернизировать с учетом возросших потребностей рынка.

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Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский заявил, что предприятиям в частности дадут господдержку на покупку кормов.

Напомним, уровень инфляции в регионе зафиксировался на отметке в 7,2%.

Ранее в Ростовской области подскочили цены на мясо. Рассказываем, что еще подорожало.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рачаловский Константин Николаевич#Инфляция в Ростовской области#Сельское хозяйство в Ростовской области#Цены на яйца
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