Предприятиям в Ростовской области помогут массово производить яйца

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Из-за нестабильной ситуации с ценами на яйца в Ростовской области решили помогать птицеводческим хозяйствам с их производством. Сами предприятия будут модернизировать с учетом возросших потребностей рынка.
Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский заявил, что предприятиям в частности дадут господдержку на покупку кормов.
Напомним, уровень инфляции в регионе зафиксировался на отметке в 7,2%.
Ранее в Ростовской области подскочили цены на мясо. Рассказываем, что еще подорожало.