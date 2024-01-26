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Posted 26 января 2024, 12:32

Published 26 января 2024, 12:32

Modified 26 января 2024, 12:47

Updated 26 января 2024, 12:47

Психолог: Человек с синдромом отложенной жизни фиксируется на ошибках и неудачах

26 января 2024, 12:32
Декан факультета психологии МГОУ Вероника Кирсанова поделилась информацией о синдроме отложенной жизни и возможных способах справиться с ним.

Согласно ее объяснениям, синдром отложенной жизни представляет собой сценарий, при котором человек считает, что настоящая жизнь начнется только после выполнения определенных условий, таких как достижение определенного статуса или завершение каких-либо задач. Повседневность не имеет для него самостоятельной ценности, и он постоянно стремится к будущим успехам, в то время как текущий момент игнорируется, пишут «Известия».

Часто люди с этим синдромом не испытывают радости даже после достижения своих целей, так как «настоящая» жизнь так и не наступает. Они не осознают, что каждая минута их жизни является уникальной и мы должны ценить каждый момент. Этот сценарий лишает нас полноценной жизни и радости. Более того, накопление вещей и ресурсов на случай будущих проблем также является проявлением этого синдрома.

Люди с синдромом отложенной жизни часто не уверены в себе, боятся ошибиться и фиксируются на своих неудачах. Они испытывают трудности с принятием важных решений и планированием своей жизни, так как боятся ответственности и изменений. В конечном итоге, они ощущают свою жизнь бесцельной и пустой, что может привести к подавленности и снижению жизненных сил. Если синдром отложенной жизни длится долго, он может перерасти в невротическое расстройство, требующее помощи специалиста.

Если вы заметили у себя признаки этого синдрома и хотите изменить ситуацию, эксперт рекомендует задать себе вопрос: «Что мне нужно изменить, чтобы началась моя настоящая жизнь?». Ответ должен быть конкретным, достижимым, измеримым и основаным на вашей собственной ситуации. Затем следует разработать план действий и установить временные рамки для его выполнения.

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