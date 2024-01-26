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Пять молочных ферм модернизируют в Ростовской области в 2024 году

Пять молочных ферм модернизируют в Ростовской области в 2024 году

26 января 2024, 17:59
Фото: pxhere.com
Пять молочных ферм модернизируют в Ростовской области в 2024 году
Развитие молочного скотоводства является приоритетной задачей в секторе животноводства, рассказал «Интерфакс-Юг» министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.

По итогам 2023 года в Ростовской области на 0,2% выросло производство молока. В этом году власти хотят модернизировать, как минимум, пять молочных ферм. Минсельхоз хочет выделить гранты малым формам хозяйства для создания как молочных, так и мясных товарных ферм.

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Глава министерства Константин Рачаловский назвал молочное скотоводство приоритетным в животноводческой отрасли региона.

«В товарном секторе на протяжении ряда лет производство молока растет, и растет активно, это результат той поддержки, которую мы оказываем в сельхозпредприятиях и на литр молока, и на оборудование», — уверяет чиновник.

Ранее Ростов-на-Дону оказался лидером по ценам на молочную продукцию.

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