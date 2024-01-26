Пять молочных ферм модернизируют в Ростовской области в 2024 году

По итогам 2023 года в Ростовской области на 0,2% выросло производство молока. В этом году власти хотят модернизировать, как минимум, пять молочных ферм. Минсельхоз хочет выделить гранты малым формам хозяйства для создания как молочных, так и мясных товарных ферм.