Пять молочных ферм модернизируют в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
По итогам 2023 года в Ростовской области на 0,2% выросло производство молока. В этом году власти хотят модернизировать, как минимум, пять молочных ферм. Минсельхоз хочет выделить гранты малым формам хозяйства для создания как молочных, так и мясных товарных ферм.
Глава министерства Константин Рачаловский назвал молочное скотоводство приоритетным в животноводческой отрасли региона.
«В товарном секторе на протяжении ряда лет производство молока растет, и растет активно, это результат той поддержки, которую мы оказываем в сельхозпредприятиях и на литр молока, и на оборудование», — уверяет чиновник.
Ранее Ростов-на-Дону оказался лидером по ценам на молочную продукцию.